中国鸽子因携带中文标签 被印度怀疑为“间谍鸽”

[摘要]印度官员在接受采访表示，“我们得到了村民抓住一只携带有标签的鸽子的消息”，“这只鸽子或许是中国进行监控的计划的一部分”。但该官员并没有说鸽子身上是否携带有信号传送器或者照相机。

【环球网报道 】多家印度媒体22日称，有印度民众21日抓到一只来自中国的鸽子，因其佩戴的标签有中文字母和数字，疑似中国“鸽子间谍”。

据《印度斯坦时报》5月22日报道，“阿鲁纳恰尔邦”(即中国藏南地区)民众21日在该地区抓到一只携带有中文字母和数字标签鸽子，该发现在当地引起了“警觉”。当地官员称，此次“逮捕”是有史以来的“第一次”。随后，当地民众通知了印度林业部门。

印度官员在接受采访表示，“我们得到了村民抓住一只携带有标签的鸽子的消息”，“这只鸽子或许是中国进行监控的计划的一部分”。但该官员并没有说鸽子身上是否携带有信号传送器或者照相机。该官员表示，这个标签也可能是用于研究。但是，“除非这个标签确实是研究用途，否则我们也不能妄加揣测。我们正在等待林业部门的报告。”

《新印度快报》报道称，当地民众怀疑鸽子身上或许携带有间谍照相机，但是，检查后一无所获。

虽然印度方面并未证实该鸽子是否为中方派至印度“监视”，但印度内政部长辛赫(Rajnath Singh)此前曾呼吁“中印边界”的居民提高警觉，也已经展开调查。《印度斯坦时报》报道称，辛赫要求当地高级部长以及“中印边境”警察局的高级官员要“非常警惕”中国沿“边界”的“渗透”。

无独有偶，这已经不是印度第一次将鸽子和间谍联系起来。

美国有线电视新闻网(CNN)曾报道称，2015年5月29日，印度警方表示他们抓获了一只来自于巴基斯坦的涉嫌被用于间谍活动的鸽子。而之所以被怀疑是来自巴基斯坦，是因为鸽子翅膀处印有字迹模糊的乌尔都文字和巴基斯坦一个地区的名称。

报道称，这只鸽子“间谍”可谓为王牌飞行员，它于当年5月28日栖息在印度一个村庄，它的栖息地仅距巴基斯坦边境4公里。鸽子翅膀处印有字迹模糊的乌尔都文字，身上还环绕着不明线状物体，这足以让印度旁遮普邦帕坦科特县居民将其移交给警察。

警察当时表示，“我们把这只鸽子送到一家综合性医院进行了X光检查，看看是不是有间谍相机、发射机或者隐藏的芯片什么的”，“但是，没有任何证据表明这是一只间谍鸽，但由于我们不知道上面的乌尔都文是什么意思，我们还不能百分百确定。”警察当时也对鸽子身上数字符号进行了研究。