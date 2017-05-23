中国旅行社曾暂停赴韩旅游项目？外交部：没听说过

问：美国参议院已批准布兰斯塔德为新任驻华大使。中方对这位新任大使有何期待？

答：长期以来，布兰斯塔德先生为促进中美地方交流合作作出了积极贡献。我们希望布兰斯塔德先生就任美国驻华大使后，能为增进中美两国人民之间的交往与了解，促进中美关系健康稳定发展发挥更多积极作用。

问：据报道，叙利亚问题日内瓦和谈已于19日结束。中方对此次和谈有何评论？如何看待叙问题解决前景？

答：叙利亚问题第六轮日内瓦和谈已于19日结束，在联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉斡旋下，叙利亚政府和反对派就既定议程交换了意见，特别是围绕制宪问题举行了技术专家会。这次对话保持了国际社会落实安理会第2254号决议、推动通过对话机制政治解决叙利亚问题的势头。中方赞赏联合国特别是德米斯图拉特使的努力。我们希望叙利亚有关各方都能把握机会，有效利用阿斯塔纳对话和日内瓦和谈的平台推动叙问题政治解决取得新的实质进展，通过“叙人主导、叙人所有”的政治对话，不断积累互信，相向而行，达成兼顾各方合理关切的解决方案。

中国政府叙利亚问题特使解晓岩大使赴日内瓦出席了有关活动，并同叙政府、有关反对派代表和俄罗斯、土耳其等有关各方广泛接触，做了大量劝和促谈的工作。中方愿同国际社会一道，共同为推动叙利亚问题早日全面政治解决发挥积极和建设性作用。

问：台湾“行政院陆委会主委”张小月22日称，有些国家被中国大陆胁迫签署以一个中国原则参与“一带一路”合作的协议，目的是向大陆申请低息贷款。“陆委会”还称中方通过“一带一路”国际合作高峰论坛发布联合公报宣传一个中国原则，借此对台湾施压。你对此有何回应？

答：看来台湾方面有些人的确是急了，居然口不择言，说出如此荒谬无知的话来。众所周知，一个中国原则是国际社会的普遍共识，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。

“一带一路”倡议提出4年来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。最近，联合国亚太经社会会议通过决议支持落实“一带一路”等合作倡议。上周，有130多个国家和70多个国际组织派代表来华出席了“一带一路”国际合作高峰论坛，与会各方高度评价“一带一路”倡议，期待共同推进“一带一路”建设，共享发展机遇和成果。这充分说明“一带一路”倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔和光明的发展前景。

我想建议有关人士睁眼看世界，不要让狭隘的政治私利或意识形态偏见蒙蔽了自己的双眼。

问：世卫大会已作出决定，不将涉台提案列入大会补充议程。请问你对此有何评论？

答：第70届世界卫生大会协商一致作出决定，拒绝将所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会补充议程。这一决定捍卫了联合国大会及世界卫生大会相关决议的尊严，充分表明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，中方对此表示欢迎。我愿重申，中国中央政府愿根据一个中国原则，通过两岸协商妥善处理台湾地区参与国际组织活动问题。

问：据BBC报道，22日晚英国曼彻斯特一体育场发生爆炸，已造成22人死亡。曼彻斯特警方正在对案件进行调查。中方对此有何评论？

答：中方对英国曼彻斯特市发生爆炸事件深感震惊和悲痛，我们向无辜遇难者致以深切的哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。习近平主席、李克强总理及王毅外长已分别就此向英方致慰问电。

问：上月，中国从朝鲜的进口额低于1亿美元，这是否表明中方致力于履行安理会对朝制裁决议？中方是否在向美方表明，因为朝鲜推进核导项目，中方正在并将进一步采取措施对朝施压？

答：中方一贯全面完整、认真严肃地执行安理会有关决议。与此同时，我们在不违反安理会决议的前提下，与包括朝鲜在内的其他各方保持着正常的经贸往来。我们无意做给谁看，或证明给谁看。作为安理会常任理事国和国际社会负责任的成员，中方一贯忠实履行自己应尽的国际义务。

问：为反制韩国部署“萨德”系统，中国一些旅行社3月暂停了赴韩旅游项目。现在是否已经恢复了？

答：我没听说过你说的情况。对于正常的人员交往，我们是持积极开放态度的，同时我们也认为各方应共同努力为国与国之间正常的人员交往提供和创造良好的氛围和条件。

问：亚投行行长上周表示，亚投行成员国数量将在年底前增至85个。考虑到亚投行的融资对于解决亚洲基础设施建设需求至关重要，你对此有何评论？

答：亚投行是开放和包容的多边开发机构，按照《亚洲基础设施投资银行协定》接纳新成员。作为设立亚投行的倡议者，中方乐见亚投行不断发展壮大，为全球经济复苏、促进区域基础设施建设和互联互通、帮助地区国家更好地实现共同发展发挥更大作用，使更多国家从中受益。

问：据报道，韩国总统文在寅将采取寻求同朝鲜对话的政策，只要不破坏国际社会对朝制裁框架，韩朝可恢复人员、社会、文体等多领域交流，并将坚持向朝提供人道主义援助。中方对此有何评价？

答：我们注意到韩国新政府在对朝政策方面释放的积极信号。中方一贯支持朝韩双方加强接触，增进交流，改善相互关系，推进和解合作。