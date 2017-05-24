多名中国留学生在美“钻漏洞”买枪遭罚 枪支被没收

[摘要]当地电视台报道说，亚利桑那州立大学有中国学生甚至带着AR-15型自动步枪上学，遭学校开除，被驱离出境。亚利桑那大学至少8名中国留学生已经被控欺诈获取狩猎执照的轻罪，缴纳了罚款，枪支也被没收。

参考消息网5月24日报道美媒称，一些亚利桑那大学中国留学生利用法律漏洞购买枪支遭到罚款，枪支被没收。但购枪的中国学生表示，仅是为了“过枪瘾”。

据美国之音电台网站5月23日报道，亚利桑那州的法律规定，居民只要在该州住满6个月，又同时不住在他州，就可以购买该州的狩猎执照，拿到有效的狩猎执照或许可就可以购买枪支。但按照法律规定，持有F-1学生签证的国际学生并不具备当地居民身份。

美国公民与移民服务局的网站说，“F-1学生签证的一个条件是保留在美国以外的住处，而且也不打算放弃该住处。” 亚利桑那州狩猎和捕鱼部门的执法官员艾尔姆斯说，“签证文件清楚表明，他们不是美国居民，所以在亚利桑那州没有资格获得居民狩猎执照。”

美国之音电台网站援引《亚利桑那每日之星》报说，亚利桑那大学至少有8名中国留学生以不适当的方式购买了狩猎许可，然后购买枪支。购枪的中国学生并不是真正为了狩猎，而是过枪瘾。

报道称，亚利桑那州中国留学生利用这个途径购买枪支在2015年蔚然成风，联邦调查局为此在年底发出了警告。

当地电视台报道说，亚利桑那州立大学有中国学生甚至带着AR-15型自动步枪上学，遭学校开除，被驱离出境。亚利桑那大学至少8名中国留学生已经被控欺诈获取狩猎执照的轻罪，缴纳了罚款，枪支也被没收。

当地官员承认，这些中国学生购枪，并不存在不良企图。亚利桑那州立法部门正考虑修改立法，完善居民身份核查，增加外国学生购买枪支的难度。

美国一家枪支零售店。（美国之音电台网站）