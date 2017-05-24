印尼和越南巡逻船在南海发生冲突 印尼官员被扣留

[摘要]出现的越南海岸警卫船撞沉了搭载一名印尼渔业官员的越方渔船。印尼官员说，双方冲突未造成人员伤亡。

【环球网报道 记者 余鹏飞】据美联社5月23日报道，印度尼西亚海事和渔业部官员23日表示，本周日(21日)一艘印尼海上巡逻船与一艘越南海上巡逻船在南海海域爆发冲突。事发时印尼执法船正在拦截5艘越南渔船。

报道援引印尼海事与渔业部官员的话称，事发海域位于南海海域纳土纳群岛(Natuna)以北的的印尼“专属经济区”内。一艘印尼海上巡逻船拦截5艘悬挂越南国旗的渔船，随后一艘越南海岸警卫船只出现。

出现的越南海岸警卫船撞沉了搭载一名印尼渔业官员的越方渔船。印尼官员说，双方冲突未造成人员伤亡。

报道还说，印尼执法船从雷达上发现多艘越南海岸警卫船船只向事发海域驶抵，随即停止行动撤出了该海域。

印尼渔业部声明称，越南现在扣留了一名印尼渔业官员;而印尼则扣留了11名越南船员。

美联社说，在过去的两年，印尼政府摧毁了在其专属经济水域非法捕鱼的数百艘渔船，而其中的大多数来自越南。

印尼渔业部秘书长Rifky Effendi Hardjianto在新闻发布会上表示，印尼政府已经约谈越南驻印尼大使，双方同意通过会谈方式解决该一事件，并避免类似事件重演。