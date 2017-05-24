菲南部爆枪战 总统杜特尔特称会严厉打击恐怖分子

中新社马尼拉5月24日电 (记者 张明)因菲律宾南部城市马拉维爆发枪战事件，菲律宾总统杜特尔特提前结束对俄罗斯的访问回国。他强调会严厉打击恐怖分子。

在菲律宾总统府新闻部助理部长乌逊24日凌晨透过社交媒体账号公布的一段采访视频中，杜特尔特呼吁菲律宾民众不要害怕，表示自己正中断对俄罗斯的访问行程，回国处理马拉维市发生的恐怖主义袭击。

视频画面显示，杜特尔特是在回菲律宾的飞机上接受采访，强调自己在竞选总统期间就已承诺严厉应对恐怖主义。

马拉维是棉兰老岛上南拉瑙省省会城市，约有20多万人口。23日下午，菲律宾政府军和警察与一伙武装分子在马拉维市爆发枪战，杜特尔特早前下令在棉兰老岛实行为期6个月的军事管制。他表示，为了捍卫菲律宾共和国，必须这么做。

马拉维市市长甘达姆拉24日上午在接受电台采访时声称，马拉维市的紧张局势有所缓解，因为从24日凌晨开始都没有传出枪声。

甘达姆拉表示，地方当局正在监控局势发展，并与政府军和警察协调。当地的商业设施目前仍停业。

菲律宾武装部队公共事务官员阿雷瓦洛也证实马拉维市当地的枪战暂停。

不过，有马拉维当地居民声称，目前仍能透过自家房屋的玻璃看到一些武装分子在街头游走，要求当地居民离开。

阿雷瓦洛表示，菲政府军和警察已完全控制马拉维市的局势，局势正在趋于稳定。他呼吁公众不要散播关于马拉维市局势的虚假信息，并声称所谓恐怖分子已经攻占马拉维市一些政府设施的消息都是谣言，目的就是为了吸引外国恐怖分子的支持和认可。

他指出，早前有传言称“恐怖分子占领当地一家医院将医护人员掳为人质”以及“马拉维市政府被占领”，都是虚假信息。

阿雷瓦洛还强调，在马拉维市与政府军和警察交火的并非极端组织“伊斯兰国”成员，而是菲国本地的恐怖主义团伙。