浙江江山升级“美丽公路”：小村庄变身诗意家园

中新网衢州5月24日电(李佳赟 张巍平)河水清冽，农舍雅致，村庄整洁……在浙江省江山市缸甫底村，一条S315省道穿村而过，沿线苍翠掩映、庭院深深，统一风格的暖色调建筑外墙，彰显着独具特色的江南集镇风貌。

很难想象，在这样一处恍如“世外桃源”的地方，原先还是一个杂乱无章、脏乱破旧的小村庄。而“撬动”缸甫底村“颜值”变化的，正是一条通衢公路掀起的“美丽风暴”。

5月22日至24日，由浙江省公路管理局与中国新闻社浙江分社组织开展的“看尽‘浙’一路风情”采风活动正在举行，十余家国内主流媒体将深度探寻美丽公路建设的浙江密码。其中一站，便来到了巧借“四边三化”文章，刷新出绿色生态“新颜值”的衢州江山。

“四边三化”是指浙江省委、省人民政府提出的，在铁路边、公路边、河边、山边等区域开展绿化、洁化、美化工作。近年来，在浙江省“四边三化”行动的号角下，江山市投资2300万元，重点对315省道衢江交界处—黄衢南高速江山出口段进行整治，开展沿线景观节点打造、绿化提升、集镇美化及村庄建筑立面改造等。

如今，随着一条条干净整洁的大道逐步延展，一个个“美丽庭院”渐次绽放，在江山阡陌纵横的大地上，正迎来“美丽现象”的喷涌释放。

江山市“四边三化”办常务副主任徐娟芳表示，近年来，该市对公路沿线的违章建(构)筑进行拆除，对合法建(构)筑物的立面进行整治，选用浅黄色系，对公路沿线农户房屋外立面进行统一粉刷，使公路沿线干净整洁，为美丽庭院的创建打造一个良好的大环境。

此外，江山市还狠抓315省道“两路两侧”文化建设，在建成的挡墙、景观石上融入水墨墙画、江山方言等地方元素；利用花卉盆栽、竹木架子等有机组合，打造了一个个通透整洁、精致秀丽的田园民居。

“以前，很多人家的院子里都堆着杂七杂八的废旧品。”缸甫底村村书记刘喜旺表示，现在不仅沿线房屋立面焕然一新，还增添了姹紫嫣红的绿化带、独具地方特色的文化景观带，构建出了一幅“车在路上行，人在景中游”的美丽画卷。

在缸甫底村土生土长的住户刘君告诉记者，美丽庭院活动开展之初，她便带着孩子一起手工DIY，将破旧的轮胎涂上颜色，有的做成秋千，有的做成花盆，给门口的庭院换了个新装。“看着通透整洁的庭院，心情舒畅多了。”刘君乐呵呵地笑道。

而“美丽升级”之后的315省道不只“看起来很美”，“高颜值”下也有“深内涵”。因为对于很多村民来说，这场没有硝烟的“攻坚战”，清扫的是垃圾，改变的是习惯。

“以前感觉农村脏点、乱点很正常，但现在看到院子这么漂亮、街道这么干净，如果再像以前那样脏乱差，大家一定不适应了。”摆弄着墙角的盆景，刘君对记者说道。

“路不仅要和景观配合，实际上更要与人融洽。”在江山市委常委、副市长项柳福看来，江山人民与路的情感正通过“四边三化”行动进行凝练和升华，通过沿线环境集中整治，配合这些潜移默化的举措，把美丽公路真正融入百姓日常生活的点点滴滴。

缸甫底村这样的“美丽乡村”，正是江山推进“四边三化”工作的一个缩影。在这场315省道衢江交界处—黄衢南高速江山出口段的“美丽革命”中，沿线分布的上余、双塔2个乡镇(街道)，7个行政村都在积极探索长效机制，掀起“比美”浪潮。

项柳福表示，目前美丽公路给江山带来看得见，摸得着的实实在在的实惠。下步将继续发挥好美丽公路的基础性、先导性和战略性作用，继续做好美丽公路这篇“美丽文章”，使美丽公路更好地服务美丽经济。

据悉，在由浙江省公路管理局和中国新闻社浙江分社组织开展的“看尽’浙’一路风情”采风活动中，包括人民网、新华网、中新社、浙江日报、浙江卫视、浙江经视等中央、省市主要媒体，以及凤凰周刊、新浪、网易等数十家媒体，走进衢州、江山、金华、浦江，体验浙江美丽公路及公路发展对当地经济、社会等带来的变化，挖掘美丽公路深度内涵，探寻美丽公路建设的浙江密码。