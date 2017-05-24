河北张石高速重大交通事故致12死3重伤

中新网保定5月23日电 (记者 吕子豪)河北省公安厅和河北省保定市涞源县委宣传部23日下午最新通报称，23日6时20分，河北张石高速公路301公里处(涞源浮图峪5号隧道石家庄方向)发生一起重大交通事故，经初步调查，事故造成12人死亡，3人受重伤，9部车辆受损。事故波及高速桥下43户民房受损，12名村民轻微受伤。

河北省人民政府新闻办公室此前发布消息称，23日6时20分，河北张石高速公路301公里处(涞源浮图峪5号隧道石家庄方向)发生一起重大交通事故。该事故是由一辆运气体的罐车发生爆炸，并引燃前后5辆运煤车燃烧，造成人员伤亡。

（因高速电缆燃烧坠落，致桥下村民堆放的木材被烧毁。）

事故发生后，国务委员、公安部部长郭声琨，河北省委书记赵克志，省长许勤分别作出重要批示指示，要求全力抢救伤员和被困人员，全力挽救生命。河北省市县政府迅速启动应急机制，有关领导赶赴事故现场一线指挥，组织公安、消防、交通、安监、卫生等部门全力以赴救援。河北省政府成立“5·23”事故处理前方指挥部，下设7个工作组开展工作。

目前，河北省委书记赵克志、省长许勤已率领有关人员到达现场指挥救援工作。现场救援工作仍在进行中。

（一村民家中因爆炸冲击波严重受损。）

中新网记者当日17时30分许在现场看到，浮图峪隧道口仍有烟雾冒出，洞口外有警车及吊车待命，高速桥下有众多警员驻守。

事故殃及高速桥下浮图峪村的自然村北沟村，在该村一史姓女村民家，4间北屋被烧毁，屋顶坠落，墙壁倒塌。据该村民介绍，该老屋只有其70多岁的婆婆居住。今天早晨，因村中一户村民家中办丧事，婆婆早起烧开水送过去，未成想高速上发生了爆炸事故，高速桥上掉下的大火将房屋烧毁，幸好自己躲过一劫。

（一史姓女村民家中4间北屋被烧毁。）

北沟村村民仲振洲称，23日6时20分许，他和村民们正在一户乡亲家中帮忙办丧事，突然听到一声巨大的爆炸声，从高速上飞下许多车辆碎片，造成多人受伤，许多房屋门窗和玻璃受损，一处房屋被引燃。随后又连续听到了5次爆炸声。事发后，受到惊吓的村民都涌到了村外的河道里避险，先后有12名村民受伤被送到医院救治。