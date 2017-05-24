外国女孩叫“中国”：中国海军医护助她平安降生

小女孩“中国”一家准备登舰参观。本报记者 严贵旺摄

当地时间5月23日上午，中国海军远航访问编队抵达此次出访的第五站——孟加拉国吉大港。

码头上的欢迎人群中，一名7岁的孟加拉国女孩挥舞着两面小小的五星红旗，翘首期待着与中国海军的再次相见。

女孩名叫“中国”，她与中国海军的缘分可不浅——

小女孩的妈妈杰娜特患有先天性心脏病。2010年11月12日，临近分娩的杰娜特面临难产，而当地医疗条件有限……紧张祈祷母子平安的父亲贾纳心悬到了嗓子眼。

那一天，执行“和谐使命-2010”医疗服务任务的和平方舟医院船恰好停在吉大港。闻讯后，和平方舟医院船赶紧组织医护人员为杰娜特实施了剖腹产手术，小女孩平安降生。

为了感谢传播和平与友谊的中国海军，贾纳和杰娜特商量好了，特意给女儿起名“中国”。

4年前，3岁的“中国”曾在父母的带领下登上到访的和平方舟医院船。贾纳说：“今天，我们全家人专程来到码头迎接中国海军，就是为了再次感谢你们带来的友好情谊。”

码头上，记者还碰到与“中国”一家在一起的一位货车司机。据他介绍，2015年，中国在孟加拉国马达里普市东郊援建的“孟中友谊七桥”建成通车，大大缩短了孟西南地区至吉大港的运输距离，他的收入因此大幅提高。

自上世纪80年代以来，中国政府帮助孟加拉国建设了七座桥梁，分别被孟方命名为孟中友谊一桥至七桥。

弘扬和谐理念、传播和平友谊——中国海军在中孟两国人民心中架起的是“连心桥”。

中国驻孟加拉国大使馆工作人员说：“‘孟中友谊八桥’项目计划今年破土动工，两国友谊将续写新篇章。”

来源：中国新闻网