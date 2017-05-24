泰版《宫》里到底有多少中二偶像剧中的烂梗？

今天，小编就要为大家安利一部正热播的，男主依然是“恶魔少爷”风的泰国偶像剧《宫》啦！

一开篇，男女主角的相遇就带有浓烈的中二玛丽苏偶像剧的基调。课间时分女主和女同学在厕所门口打闹，互吐口水，其他几位女同学为了躲避追击故意跑到男厕所里，这时，缘分来了！刚如厕完打开门的王子（男主）英迎面撞上了平民高中生（女主）卡宁的口水喷击。

傲娇又霸道的王子英发话了↓

听听，“你是第一个敢这么做的女人”……耳熟么？霸道么？苏么？

接着，知道男主身份的女主怕惹事开始示弱，我们的王子大人当然也不能轻易心软。

接着，知道男主身份的女主怕惹事开始示弱，我们的王子大人当然也不能轻易心软。

然后，按照偶像剧“日久生情”的惯常路线，两位小冤家必然要因为种种因素开始有频繁的接触。

卡宁因不小心听到了英王子和当时的恋人（女二）的尴尬电话而被王子威胁。

演到这里，按照恶魔少爷偶像剧的定律，个性刚烈的女主必定要怼回去（其实是因为不怼回去，剧情就没办法进行下去了），而且怼回去的时候一定要理直气壮，就像这样↓

甚至两个人在一起之后，只要男主敢在言语上对自己造成任何的攻击，也要毫不犹豫地怼回去（可以适当动用武力）。两人结婚（被迫）以后，起初仍互相看不顺眼，马场骑个马都能吵起来。

一言不合就上脚↓

从男主便秘般的表情就可以感受到卡宁这一脚的力度……

到这里，观众朋友们，有没有觉得这个画面似曾相识？

在一起来看雷阵，哦不！流星雨最开始的剧情中，面对男主慕容云海的百般刁难和羞辱，女主楚雨荨不屈不挠，拿起一个非常富有中国特色的“喇叭”，冲着听起来总是少了几分霸气的“H4”宣战，仔细看，两位女主连生气发怒的表情都极其相似！

当然了，除了这种从互相看不上到互相喜欢上的俗常套路，《宫》中自然也不会缺少各种让人脸红的桥段。

比如，在男女主新婚当晚，原本没打算碰卡宁的英只是想让卡宁赶紧洗完澡休息，紧张且时刻防备的卡宁不禁让英觉得好笑。

看到卡宁被自己吓得魂不守舍，英不自觉便开始开启“恶魔”模式，想逗弄一下眼前这个紧张的小女生。

然后，烂梗又来了！只要靠近必有摔倒！

一有摔倒必有对视！

两个正值年少，又都长得不难看的男女靠近，情愫滋生也是必然的……

更何况，在新婚过后（两人啥也没干）的第二天早上，泰国皇室还有这样一个厉害的仪式↓

就这样，在半推半就中，王子和王妃终于在浴池中发糖——赤裸相见啦！

虽然看不太清互相的身体，但肢体接触也是难免的，况且我们的王子大人又这么主动……

（好污的台词啊）

于是，在男主的强烈进攻下，我们的小卡宁终于从（共浴）了……

再然后，除了男女主间羞耻感爆棚的互动，集烂梗于一成的泰剧《宫》自是少不了三角恋这一设定。

入宫成为王妃的卡宁回到学校后，遭到昔日女同学的嫉妒和孤立。

而在外面，英依然维持着冷酷高傲的外表，对卡宁不理不睬。

这时温润如玉的王子纳坤出现在卡宁面前。

并且逐渐被卡宁的阳光和率直所吸引……

一直在卡宁背后温柔地守护和付出……

而对于生来就是炮灰命的男二来说，纳坤对卡宁的感情都注定只能藏在心里吧？

好了，说了这么多，其实依然没说尽泰剧《宫》里密布的细碎的烂梗，至于烂梗到底有多少，就要网友们自己每周一、周二晚21:00去腾讯视频看更新啦~