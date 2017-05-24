社交媒体数据价值有待开发 泰国人去年累发25亿条信息

泰国中华日报5月24日报道 社交媒体数据分析的重要性已经获得越来越商家和企业的认可，它能更好的帮助企业和商家把握消费者的需求、想法和动向，过去的一年泰国人通过社交媒体发送的简讯总数高达25亿条。

从参与者数量来看，泰国在社交媒体数据分析方面仍还在起步阶段。截至目前为止，从事该项业务的公司估计不到5家，但这丝毫不会掩盖该业务蕴藏的巨大商业价值。过去的一年里泰国人通过社交媒体累计发送了25亿条信息，平均每秒钟就有82条信息在社交媒体中传递。

泰国社交媒体数据分析公司之一的Thoth Zocial执行总裁乃咖说，社交媒体数据分析产业将会得以快速的成长，目前泰国从事该项业务的公司估计自有3-4家。他自信的表示称，以他9年的资历判断其所创立的公司应该是目前泰国最大的。

他说，目前寻求其提供社交媒体数据分析的公司共有70-80家，主要以大众消费为主，比如银行、移动通讯商、汽车等。对于这些企业来说，有价值信息不仅仅只是他们标志的图片被发送了多少次，更重要的是想明白发送者在想什么、需要什么，并作为公司尽管加强管理和新产品开发提供指导。

当然社交媒体数据不仅仅只局限于此，还有很多有待开发和挖掘的有价值信息数据，比如娱乐和旅游有关的信息数据，将会产生巨大的商业和社会价值。

泰国人使用社交媒体的比例逐年增长，截止目前为止，脸书（FB）使用人数在4700万，同比增15%；Instagram使用人数在1100万，同比增41%；Twitter使用人数为900万，同比增90%。

但随着越来越多的大人加入FB阵营，迫使泰国青少年转而使用大人很少关注的Twitter。也许这是推高Twitter泰国网名阵营的原因之一。此外，泰国人越来越热衷用Messenger发送简讯，估计超过2600万户，位居世界前5。这还没有包括使用人数高达3000万的LINE。