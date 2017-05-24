泰4月份青少年失业率升至6.9%引发关注

泰国中华日报5月24日报道 泰国官方24日释出的4月份失业报告中，年龄15-24岁青年失业率发生的变化值得被关注。报告显示，4月份青少年失业率增至6.9%，而去年同期仅为5.1%。

泰国国家统计局24日释出的4月份全国失业统计数据报告显示，4月份全国失业人口总数约为47.3万人，同比新增7.7万人，但环比则减少2.3万人。如果按失业率比较，4月份失业率为1.2%，相比去年同期1%略微上升，而相比前一个月的1.3%则有所下降。

报告指出，截止4月份底，泰国全国年龄在15周岁以上的人口总数约为5589万人，其中适龄工作人口约为3789万人，而这其中包括了47.3万失业人口和3709万在职工作人员。此外，全国还有约1800万非适龄工作人口。

而报告中一项数据的变化值得被关注，就是年龄在15-24周岁的青少年失业率出现了上升，从去年的5.1%升至了今年的6.9%。相比壮年失业率不增反而微幅下降，从去年的0.7%降至今年的0.6%。

报告还指出，失业人口工作经验方面，其中没有工作经验的失业人口约为26万，其余的21.3万失业者有工作经验。而根据行业划分看，服务和贸易行业失业人数最多约为10.5万人，其次是制造业约为8.5万人和农业失业人口2.3万人。

而全国3709万在职工作人口中，从事农业工作人口约为1055万，同比新增69万人。增长的部分主要来自橡胶、甘蔗和糯米等特种农业种植。而非农在职人口2654万人，同比下滑8.3%，主要来自制造业，建筑业和金融保险业和物流和仓储业。

周工作时长方面，3110万在职工作者的周平均工作时长为35小时以上。另外周工作时长在1-34小时者共有512万，较前一个月的471万略微上升。