“泰国榴莲忘返水果自助盛宴”尚泰世界购物中心广场开幕

泰国中华日报5月24日报道 尚泰发展公开有限公司与泰国旅游局、商业部联合举办“2017年泰国榴莲忘返水果自助盛宴”。第二届榴莲及水果自助盛宴首站于曼谷市中心的尚泰世界购物中心广场（Center world）正式拉开帷幕，据悉本月24日至31日活动期间活动丰富，除了榴莲水果自助餐让你吃个饱外，还有直接从罗勇果园现摘来卖的水果让你带回家。

尚泰食品零售集团旗下尚泰美食广场和泰国第一家举办榴莲自助餐的Tops超市管理人宣布将协助泰国政府刺激国内消费，振兴旅游业。特举办此次活动，第二届榴莲及水果自助盛宴的规模将比上一届更大，增加了多达300个项目的泰国热带水果及果品加工。进攻曼谷、清迈、普吉岛3个重点旅游府，有望打造成游客无法缺席的国家级别活动。

商业部助理部长颂提拉与尚泰集团高层主持活动启动仪式。（图/中新社）

商业部助理部长颂提拉透露称，2017泰国榴莲水果节首站选在曼谷市中心的世贸中心商场，时间为本月24日至31日止。主办方将活动分为两个区域，一个是提供给广大榴莲食客的榴莲水果自助餐区，将满足国内外游客吃榴莲的需要。另一个区则是泰国特色水果自购区，届时将会销售来自全国19个府的17种榴莲品种以其他11种特色水果满足食客的不同需要。

据悉榴莲自助餐具体安排如下，每天有5轮，每轮1.30小时，价格为每位399-499泰铢。第1轮时间从11.00-12.30分。另外，水果节清迈巡展时间为6月7-13日，而普吉巡展则是6月28日至7月4日。

尚泰食品零售集团副总裁及尚泰美食广场和Tops超市管理人Phattaraporn Phenpraphat说道，泰国因其独特的地理位置和适宜的气候，能种植出国内外消费者都喜爱的美味优质水果。泰国每年水果出口量多达好几吨，特别是榴莲、红毛丹、山竹、龙宫果、龙眼及荔枝等6种水果，上市量据估计约2,365,186吨。

泰国当红巨星马里奥等也倾情助阵水果节。（图/中新社）

“公司对去年举办的活动非常满意，因为这次活动给外国游客留下了泰国是世界热带水果圣地的印象。因此公司将榴莲自助餐作为2017年的主要活动之一，以刺激水果消费以及吸引外国游客。并与泰国旅游局、商业部及尚泰发展公开有限公司合作推广，使目标群体获取活动的信息。今年的活动有以下两大优势：1.品种繁多的泰国热带水果，其中有17个品种榴莲。2.举办地点在旅游胜地，如曼谷、清迈及普吉。”

据悉，“2017年泰国榴莲忘返 水果盛宴”举办地点和时间如下：