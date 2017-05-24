日方否认"间谍" 称受中国公司委托进行地质勘探

据海外网5月22日报道，今年3月底，6名日本男子在中国山东及海南两地被捕，他们被指控从事间谍活动，涉嫌危害国家安全。中国外交部发言人华春莹在22日例行记者会上证实此事。

另据日本朝日新闻23日消息，日本外相岸田文雄当天表示，中方的拘留行为欠缺说明，东京将针对此事提出严重交涉。日本共同社23日则称，遭扣留的6名日本人中有4人是日本千叶县一家名为“日本地下探测”公司的支援；这4人与另2名同行是受一家中国公司委托，前往海南及山东进行地质勘探。

今年3月底，6名日本男子分别在中国山东、海南被扣留。截图来自日媒

日媒：6人受中国公司委托赴华进行地质勘探

针对日本“地质调查员”被抓事件，日本媒体一致认为是中国“误判”。遭中国扣留的6名日本人当中有4人是日本千叶县一家称为“日本地下探测”公司的职员。他们和另2名同行是受一家中国公司委托，前往海南以及山东进行地质勘探，检测这些地区是否有可开发的温泉。今年3月，他们分别在海南三亚以及山东烟台被中国公安以“涉嫌危害国家安全”扣留，至今接受调查快两个月。

5月22日，“日本地下探测”公司社长佐佐木吾郎(右)等人召开记者会。来源：共同社

据共同社22日报道，千叶县船桥市的地质调查公司“日本地下探测”社长佐佐木吾郎当日透露，该公司4名员工并“没有可疑行为”，不存在被作为拘留理由的间谍行为。据他介绍，4名员工的年龄介于20到70多岁之间；受中国两家温泉开发公司的委托，原计划于3月下旬到4月上旬对山东、海南两个省份展开使用测定仪器的地质调查，随后便无法取得联系。佐佐木还称，“从（日本）外务省听说4人安好”。

据报道，该公司大约从10年前开始在华实际展开了数10起地质调查，此次被扣留的4人也多次在中国工作。佐佐木吾郎向日本媒体解释，“地质人员在进行调查时用的都是特殊器具，比如利用地震波和电流来进行地底测试，不了解这一专业的人会觉得他们行迹可疑。”

“日本地下探测”公司设立于1970年代，是日本国土交通当局认可的“土壤污染对策法调查机关”，其主要业务是地质勘探，属下人员有2名理学博士、2名工学博士和多名技术人员。

据日本媒体23日分析认为，海南三亚和山东烟台都是中国军事重地，这或许是中国扣押这6名日本人的原因。不少日媒还指出，“日本地下探测”公司派人到中国进行调查，已通过当地公司获取中国相关单位的批准。

日方要求中方确保被扣者获司法保障

据日本朝日新闻23日报道，对于中方此次扣人，日本当局非常不满。日本外相岸田文雄23日表示，“我们必须确保被扣押的（日本）国人获得公正公平的司法保障，要通过日本驻华领事和中日领事协定来进行严正交涉。”

另据共同社22日称，日本官房长官菅义伟在当天记者会表示，“从保护国民的观点出发，正通过驻外公馆等妥善展开支援”。

岸田文雄/资料图 来源：朝日新闻

“外相：关于日本人被拘留问题，提议向中方提出公平待遇”，截图来自日本朝日新闻

日本朝日新闻23日刊文称，这次抓人行动可能是在“间谍疑云”的氛围中引发的；文章推测中方最后或会因证据不足而放人，并指责中方“黑箱”处理，让外界无法获知事件细节。同时，朝日新闻又在24日刊登记者实地走访山东蓬莱和海南三亚，还采访当地居民。

“当地居民不得随意靠近，日本人被中方拘留的现场”，截图来自日本朝日新闻

日本媒体也很在意这次事件让日本落在中国手中的“间谍”人数翻倍。2015年，中国有关部门以间谍罪名逮捕了5名日本人，其中有4人正在接受法庭审讯。2016年，中国拘留另一名身份为“日中青年交流协会”理事长的铃木 英司，于今年2月正式被捕。

对于日本人在中国从事间谍行动，日方一直予以否认。日本官房长官菅义伟曾多次对外号称，日本政府不会向海外派遣情报人员。2014年11月，我国出台了《反间谍法》，首次明确了间谍行为的法律定义，表现严惩间谍行为的坚决态度；根据法律规定，间谍行为最高可判死刑。

中国外交部发言人华春莹5月22日也证实此事称，据了解，中方有关部门依法对6名涉嫌在中国从事违法活动的日本公民进行审查，并根据《中日领事协定》及时通报了日本驻华相关领事机构。