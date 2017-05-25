韩国91人因雾霾起诉中国 要求赔偿每人300万韩元

[摘要]此次诉讼主张与第一次递交时基本相同,即提出“中国作为国际社会的一员,有责任把污染物控制在可接受的范围内,但认为中国在治理污染方面还未达到应有的力度”。

【环球时报驻韩国特约记者 李军】据韩联社24日报道,由韩国环境财团代表崔律和律师安庚载牵头的粉尘危害赔偿诉讼团23日向首尔中央地方法院再次递交诉状,起诉韩国和中国政府,要求赔偿粉尘污染对他们造成的精神伤害。

报道称,崔律和安庚载等7人曾于4月5日向首尔中央地方法院递交过诉状,但由于现在要求一起参加诉讼的人员规模增大,于是将上次诉状撤回,重新递交。此次联名递交诉状的人数达到91人,韩国学界、医疗界、文化界等各界人士均有参与。

此次诉讼主张与第一次递交时基本相同,即提出“中国作为国际社会的一员,有责任把污染物控制在可接受的范围内,但认为中国在治理污染方面还未达到应有的力度”。诉状同时指出,韩国政府在治理空气污染方面也没有拿出适当的对策,甚至连污染物的来源都未能掌握。韩国纽西斯通讯社援引他们的话说,近期以来韩国国内的粉尘污染程度已完全超出国民的忍耐范围。

韩国“焦点新闻”称,他们在诉状中要求的赔偿额为每人300万韩元(约合1.8万元人民币),如果胜诉,其所得2.73亿韩元赔偿金将全部捐赠。安庚载称,该诉讼的胜负本身并不是关键,关键是想以此推动韩中两国尽快建立合作机制,共同拿出适当的治理措施。

韩国的雾霾来自中国,曾不止一次被韩媒热炒。中国外交部发言人华春莹曾回应有关“韩日民众对中国空气污染扩散表达不满”的提问说,中国政府致力于让中国人民尽快享有更多蓝天和清洁空气的决心是坚定不移的,同时解决这个问题也需要一个过程。至于是不是中国的空气污染影响到了周边国家,这需要进行科学和专业的研究论证。中国的环保部门与其他国家,包括周边邻国保持着密切沟通。