巴西总统重申自己无罪：太天真 落入对方圈套

[摘要]媒体称特梅尔要求该企业每月继续向已入狱的前众议长库尼亚支付一定费用作为“封口费”，以换取后者在狱中保持沉默，不再供出更多人。

总统特梅尔

【环球时报驻墨西哥特约记者 陈双燕 胜蓝】巴西政坛再掀波澜!5月22日，77岁的总统特梅尔接受巴西媒体采访时重申自己无罪，坚决不辞职，陷入“封口费”丑闻，不过是因为自己“太天真，落入对方圈套”。

巴西《环球报》日前爆料说，巴西肉类生产加工企业JBS集团负责人若埃斯利·巴蒂斯塔与司法部门达成认罪协议，并向检方提供一份他今年3月与特梅尔的一段对话录音。录音中，特梅尔要求该企业每月继续向已入狱的前众议长库尼亚支付一定费用作为“封口费”，以换取后者在狱中保持沉默，不再供出更多人。

巴西总统府随后发表声明说，特梅尔从未给过库尼亚“封口费”，从未参与过、也没有许可过干涉前议长提供证词的事件。声明承认，特梅尔确实与巴蒂斯塔在今年3月有过一次会面，但没有说过不符合总统身份的话。特梅尔也发表讲话，重申自己没有向库尼亚支付“封口费”，希望彻查此事。

巴西联邦最高法院18日正式开始对特梅尔展开调查。特梅尔也因此成为巴西司法部门代号“洗车行动”贪腐案调查牵涉的最新一名高级别政治人物。

巴西最大报纸《圣保罗报》22日刊登对特梅尔的采访。特梅尔说:“我不会辞职。如果他们想(让我走)，可以撤我的职。但如果我主动辞职，就意味着我承认自己有罪。”

特梅尔说，自己在一个深夜接见不速之客巴蒂斯塔就是一个低级错误。当时，巴蒂斯塔正在接受3项司法调查，“接待(像巴蒂斯塔)这样的人很天真……这个商人的来访目的就是诱导此次对话。”此前特梅尔也向公众表示，那段看似证明他有罪的录音带曾被动了手脚。

特梅尔是法律博士出身，自1983年起，他当过检察长、联邦众议员等，多次担任众议长。2010年10月作为劳工党总统候选人罗塞夫的搭档参加大选获胜，当选副总统，政治阅历丰富。巴西参议院去年8月最终表决通过总统弹劾案，代总统特梅尔正式成为总统。库尼亚则是去年弹劾总统罗塞夫的主要推手，与特梅尔均属巴西民主运动党。去年10月，库尼亚因腐败罪被捕入狱。他曾多次表示，一旦他向司法机构作证，包括特梅尔在内的多名政府领导人将难以脱身。

最新民调显示，特梅尔目前支持率仅为9%。国际评级机构标准普尔22日将巴西的信用评级列入负面观察名单，主要原因是“巴西目前政局存在不确定性”。标普表示，由于特梅尔卷入腐败案，政治形势变得更加复杂，导致调整公共债务、应对经济挑战的进程更加困难。

巴西最高选举法院将在下月初审理罗塞夫和特梅尔在2014年总统大选中是否存在舞弊行为，以及是否接受不当政治捐款、是否从巴西石油公司大型贿赂案中受益等。巴西媒体称，如果最后被判存在违法行为，特梅尔将被罢免，而去年遭弹劾下台的罗塞夫将在8年内不得参选及出任公职。新一任总统将由议会通过间接选举方式产生。这对于特梅尔来说，无疑又是一个严峻挑战。