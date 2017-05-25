日本众院通过“反阴谋法案” 千人抗议：侵犯隐私

23号，日本执政联盟控制的国会众议院全体会议“表决”通过了一份有争议的法案——“有组织犯罪处罚法”修正案，也叫“反阴谋法案”，法案遭到日本社会各界的质疑与批评。有人指出，该法案的通过将导致日本成为一个监控国家。

这一修正案是今年3月提出的，当时，安倍政府以“适应联合国打击有组织犯罪公约及2020年东京奥运会安全需要”为由，提出了这一修正案，旨在处罚那些“谋划实施恐怖活动等重大犯罪的人”，规定可以在“犯罪行为尚未发生阶段”便对参与计划的“共谋者”进行处罚。

据安倍政府称，“反阴谋法案”认定277种行为将受到阴谋指控，该法案旨在阻止人们犯罪，包括实施恐怖袭击。报道称，如果为了筹措犯罪活动的资金，包括捕捉濒危动物、从森林保护区偷窃植物等行为都属于犯罪。

民进党议员 山尾志樱里：在保护区采的蘑菇也属于该法案的犯罪资金源吗？

法务大臣 金田胜年：林木、竹子、蘑菇等也会产生一定的经济利益，犯罪集团为了得到运营组织的资金去这么做（盗窃蘑菇等）也是可能的。

尽管安倍政府一直强调，这份修正案的惩罚对象是恐怖组织等有组织犯罪团伙，但是由于相关规定很模糊，日本民众担心这份修正案一旦获得通过，可能将赋予执法机关“过度权力”，从而滥用刑罚，让国民的隐私暴露于政府的监视之下。

本月19号，修正案在日本国会众议院法务委员会上强行获得通过。23号，又在众议院全体会议上“强行表决”通过——日本多个在野党则缺席了当天的全体会议，以示抗议。

在国会外，大约1200名民众举行集会，高呼反对口号，要求执政党废除这一修正案。

（东京）抗议民众：立即废除这份侵犯隐私的法案，强烈反对强行表决通过法案。

根据相关法律程序，这份修正案接下来将被提交参议院审议。而由于自民党和公明党的执政联盟在参议院同样占据半数以上议席，预计修正案在参议院也将获得通过。

民进党代表 莲舫：我们不会让这份修正案就这么一路获得通过，相关的国会辩论根本就还没有结束，我们将继续发出我们的声音。

日本劳动组合总联合会会长 神津里季生：执政党完全不听意见，必须说非常遗憾。