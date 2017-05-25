日媒：朝鲜连续两周试射导弹 美施压路线名存实亡

参考消息网5月25日报道 日媒称，5月21日晚间，朝鲜再次发射了弹道导弹。这已是2017年以来的第8次。因为朝鲜认为，美国特朗普政府的军事压力只是做做样子。特朗普政府沿袭传统对朝方针的对话和施压路线似乎已经名存实亡。

《日本经济新闻》网站5月22日发表文章称，“感到失望，令人忧虑”，美国国务卿蒂勒森在21日播出的美国福克斯 新频道的采访中，对朝鲜发射弹道导弹进行了批评。如果按字面意思理解“失望”这一表述，似乎美国曾对朝鲜抱有某种期待。这等同于承认特朗普政府对朝鲜行动的预测存在天真之处，令人对前景感到不安。

文章称，朝鲜14日从平安北道龟城附近朝东北偏东方向发射了1枚弹道导弹。21日再次发射，已经连续2周发射导弹。此前多在早晨和上午发射，但此次选择了傍晚。显示出朝鲜具有随时发射的能力。韩国军方相关人士指出，21日的导弹与2月12日发射的“地对地型中远程弹道导弹”相似。

该导弹的射程覆盖日本全境，同时具备瞄准美军关岛基地的能力。朝鲜今后或将搁置第六次核试验与洲际弹道导弹等美国视为红线（发动军事行动的底线）的行为。转而推进新型导弹和发动机燃烧试验等的可能性很大。

文章认为，正在试探美国的朝鲜在此时发射弹道导弹是动摇美国的一大良机。首先是美国国内的政局。由于特朗普突然解雇美国联邦调查局（FBI）局长科米以及涉嫌“通俄门”等事件，内政正在陷入混乱。该问题削弱特朗普政府力量的可能性正在提高。

这意味着特朗普政府应对朝鲜的精力将减弱。据美国媒体报道，美国核动力航母“罗纳德·里根号”驶向朝鲜半岛近海，已与“卡尔·文森号”汇合。美军在日本海罕见部署了2艘航母。但对于朝鲜来说，这种态势并未构成军事压力。

文章称，另一个是发射选在特朗普正在进行上任后首次海外访问这一节点。特朗普将从访问沙特阿拉伯开始，随后出席与以色列和北大西洋公约组织（NATO）的首脑会议，26日起出席在意大利召开的G7峰会。朝鲜的挑衅让首次外访的特朗普添堵。

韩国军方相关人士21日针对朝鲜发射弹道导弹的意图表示，“符合体制内部的发展蓝图”，分析本次发射为按计划走出的一步，认为朝鲜原本就没有考虑美国的军事压力。

对于朝鲜14日发射新型导弹“火星12”，联合国安全理事会警告称，对新的挑衅行动“将采取包括制裁在内的进一步重大措施”。但朝鲜外交部表示，在美国作出“正确选择”之前，将继续制造多样化核武器和试验，并未将警告放在眼里。

资料图片：这张朝中社2月13日提供的照片显示，2月12日，一枚地对地中远程战略弹道导弹发射升空。 新华社/朝中社