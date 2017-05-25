中国经济放缓影响泰对华出口 但增幅仍可望达7%

泰国中华日报综合报道 开泰研究中心认为，2017年泰国对中国出口的同比增长率将仍可望达到7.0%，中国房地产市场趋向疲弱和政府部门对制造业努力进行的调整转型，将不会对与之相关的泰国出口产品如生铁和钢材等造成大幅影响。

报告指出，2017年4月中国经济数据显示出经济开始放缓的信号，源于受到政府部门对制造业产能过剩进行管理和严格控制房地产增长过热等的影响。开泰研究中心认为，作为中国经济增长的主要驱动力之一的房地产市场，在2017年第一季度将进入放缓期，主要源于中国央行实行更加紧缩的财政政策，导致中国经济在2017年第一季度年同比增长6.9%后，在2017年剩下的时间里有所放缓。

虽然中国将面临着上述风险，但也仍然存在着有助于扶持中国经济实现增长目标的有利因素，包括国际贸易复苏和仍然呈良好增长态势的民间消费。

中国国际贸易仍呈明朗趋势，2017年1-4月中国出口贸易年同比增长8.1%，进口贸易年同比增长20.8%，支持因素是去年同期比较基数较低，全球经济逐渐复苏，美国对中国的贸易压力在2017年4月初中国主席正式访问美国后开始缓和，以及中国今后出口产品的生产仍呈正面发展趋势。因此，开泰研究中心将2017年中国出口增长率预测从原来的1.8-4.8%（中间值为3.5%）上调至3.0-5.5%（中间值为4.2%），是逾2年连续出现萎缩后首次恢复正增长。趋向增长良好的产品包括智能手机及零部件、电视机/收音机及零部件，笔记本电脑及零部件等，是出口至美国、日本、韩国和欧洲等主要出口市场的重要产品，将拉动与上述产品相关的生产增长。

此外，中国国内民间消费部门的增长也持续处于令人满意的水平，体现为消费者信心指数已连续2个月（2017年3-4月）高于110，创近9年来最高水平，指数高于100的也反映了消费者信心呈正面态度，从零售额同比增长率仍高于10%中可见一斑，预期2017年全年应该能够保持良好的增长水平。民间消费是近年来推动中国经济增长的主要因素，占中国国内生产总值的50%。

由于2017年第一季度中国经济年同比增长率高于预期，达到6.9%，开泰研究中心将2017年中国经济增长预测从原来的6.4%上调为6.5%。不过，鉴于中国经济面临着调整转型的风险和将更加严格控管房地产市场，开泰研究中心仍对2017年剩余时间里的中国经济增长保留谨慎态度。