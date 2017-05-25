Chompoo谈挺孕肚征战戛纳

“压力好大！不过早就想这样了”

泰国中华网5月25日报道 泰国娱乐圈时尚女神Chompoo Araya已怀孕5个月了，日前还带着双胞胎走上第70届戛纳电影节红毯。Chompoo 完成任务回来后坦白说压力好大，每人都盯着，不过有很好的团队，让这次任务顺利完成。

25日，Chompoo上某节目谈到去法国参加第70届戛纳电影节红毯的任务。她说：“每次我去参加我都会紧张，今年比较特别，是戛纳电影节的70周年，也是我去参加戛纳电影节的第5周年，又是带着肚子里的双胞去走红毯，我早就想这样了（笑）。”

她还说“最大的问题是我身体每天都有变化，定好的衣服到时候穿不了，要及时改或换另一套，每天都要面临这个问题。其实就只有第一天轻松。之后每天都在调整。”

这次Chompoo的老公Nott也前往随身去守护，对此Chompoo回应称：“他很担心，今年跟往年不同，不仅我一人去，还有我们肚子里的小宝宝们。他不会对我工作干扰，每次回来都看到他在房间等着，就很温馨了。”

提到最后那天带的宝石，Chompoo说：“那块宝石他没有给我买，我只是开个玩笑，因为它很漂亮，Nott看了也没说什么话。据了解，那套应该在1亿1500万铢左右。”

最后Chompoo坦言说：“每天都有很大的压力，团队里的每个人也是，我只专注工作，把它顺利、完美地做完。最后一天我都哭了，感觉都把那块石头拿掉了，很轻松。”

据悉，女星Chompoo去年就有怀孕，不过却因故流产。外界对她这次怀孕非常关注。 Chompoo在怀孕头三个月也非常保密。知道胎儿稳定后才对外公布。但这次挺着运动参加活动，还是让粉丝捏了一把汗。