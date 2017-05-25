昆明一“辣眼”烂尾地：繁华高楼背后垃圾遍地臭熏天

云南网讯 近日，家住昆明市穿金路蓝色经典现代洋房的谭先生反映，他们家楼下有一块拆除了一半的烂尾地块，两年多了没人管，导致垃圾成堆，雨天臭味熏天……据了解，谭先生所说的这个地方就在穿金路152号，是原来的云南省商业机械厂……

23日，记者刚转进穿金路152号的大门，便看到里面残垣断壁。得知记者来意后，在门口招呼车辆进出的李大妈话匣子一下子打开了。她介绍，这里原是商业机械厂的地，当时厂里决定将这块地用作房地产开发，拆除之前的建筑，但因为关系到职工利益，拆迁到一半时就被厂里的职工制止了，“由于之前遗留的问题得不到解决，这里一直没人管。两年多了，一直有人偷偷跑进来倒垃圾，建筑垃圾、生活垃圾什么都有”。

蓝色经典现代洋房的住户李女士称，这个地块堆满了垃圾，不仅看起来心里堵，天阴下雨时还散发着恶臭，他们整栋楼靠这边的房间从来不开窗子。

随后，记者走到了烂尾地块附近，看到除了拆除一半的建筑颤颤巍巍地立在地上，不少建筑装修垃圾都堆在墙脚，还有破旧家具、破花盆，甚至还有不少污秽物……在一面墙上，记者看到用红油漆写着“场内禁止停车，危险！违者后果自负！”几个字。李大妈说：“自从这块地荒下来后，因为没人管，越来越多的车都趁机停进来，把我们的路堵得死死的，住在厂里的职工才决定来管理一下。”

陈师傅说，不管怎样，毕竟住在这里，只好站出来管理一下，有人在门口守着还好点，但还是会有人晚上进来丢垃圾。也想请人打扫，但费用是个不小的难题。