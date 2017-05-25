外媒：曼城袭击事件表明“伊斯兰国”正转变策略

中新网5月25日电 据外媒25日报道，西方及中东国家官员警告称，随着极端组织“伊斯兰国”(IS)在叙利亚和伊拉克迅速失去领地，该组织对遭袭国本土恐怖主义分子的依赖正在加强，同时也在派遣更多武装分子赴海外煽动暴力行为。

22日晚间发生在英国曼彻斯特体育馆的自杀式爆炸袭击造成22人死亡。与此同时，反恐官员表示，他们已收集到越来越多显示“伊斯兰国”正重新部署资源的证据。

眼下，伊拉克军队已驱逐了摩苏尔大部分地区的激进分子，摩苏尔是“伊斯兰国”在伊拉克的最后一个据点。而在伊拉克邻国叙利亚，该组织也在逐步失去地盘。

伊拉克政党库尔德斯坦爱国联盟的一位反恐官员表示，随着“伊斯兰国”失去领地，其成员正在返回欧洲。该官员23日在奥地利向西方同僚介绍了伊拉克北部地区的最新情况。据其预计，欧洲将发生更多袭击事件。

英国内政大臣安珀 路德已确认此次曼彻斯特爆炸事件的袭击者是现年22岁的萨勒曼 阿贝迪，并表示阿贝迪之前曾去过北非国家利比亚。“伊斯兰国”在利比亚非常活跃。阿贝迪的妹妹表示，阿贝迪出生在英格兰并在那里长大。

资料图：当地时间5月23日，英国曼彻斯特警方逮捕一名可疑分子。 中新社记者 周兆军 摄

尚不清楚萨勒曼 阿贝迪在国外是否与“伊斯兰国”取得了联系。“伊斯兰国”声称对曼彻斯特爆炸案负责。

报道指出，眼下，“伊斯兰国”在欧洲运作面临的难度正在加大，一些该组织的武装分子已在战斗后“悄然离开”而且使用了藏匿在海外的现金。报道还援引一位欧洲安全官员的话称，这些人没有消失，他们只是“转到了地下”。

英国政府的一名反恐顾问称，银行业已发现英国的伊斯兰极端主义者为返回本国所采取的令人意想不到的举动。这名顾问称，尽管这些人使用了假护照，但现金取款情况显示，他们是在前往马来西亚、意大利和都柏林之后才返回英国的。

一位欧洲反恐官员称，一些叙利亚籍“伊斯兰国”行动人员已被派往德国，混迹于数量庞大的难民之中。这位官员称，为了在欧洲内部转移资金，他们一直使用预付旅行卡。

上述顾问称，从这些运作模式来看，“伊斯兰国”已经开始指示其行动人员采取不同路线，以避免在返回欧洲途中被发现。来自西方国家的“伊斯兰国”成员经常在取道土耳其返回欧洲时被抓获。

在曼彻斯特发生恐怖袭击事件之后，英国首相特雷莎·梅23日宣布，将英国面临恐怖主义威胁等级提高至“危急”级别。

另一位欧洲反恐官员称，“伊斯兰国”正尝试是否有可能在该组织尚无据点的国家部署成员。报道还援引消息人士陈，由于欧洲的清查力度升级，“伊斯兰国”在欧洲的网络已经瓦解，因此，未来该组织会在整个中东尚未落入其掌控的地区内发动更多袭击。

报道称，几位美国反恐官员最近表示，他们发现在土耳其南部和伊拉克的农村偏远地区从自动取款机取款的数量增多，表明“伊斯兰国”武装分子正试图通过传统银行系统来转移资金。但在反恐各方通力合作且保持高度警惕的情况下，这些武装分子正设法切断通过自动取款机的资金流动。

这使得伊斯兰国更加依赖于现金信使和哈瓦拉(hawalas)系统，后者是在中东地区盛行的一种监管松散的资金转移系统。

一位欧洲反恐官员称，“伊斯兰国”还派遣一些信使将现金携带出境、至苏丹、马来西亚等国以及阿联酋迪拜，这些信使通常为年轻女性。该官员表示，其中一些信使最近在苏丹和迪拜被捕。