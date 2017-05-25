印度在中印边界修9.2公里长大桥 运兵将缩短四小时

多拉·萨迪亚（Dhola-Sadiya）大桥在经历50多年的有意忽视和停滞之后，印度政府正在着手改善中印边界争议地区的基础设施。据美国彭博社报道，印度最长的大桥——多拉·萨迪亚（Dhola-Sadiya）大桥将于5月26日正式通车，印度总理莫迪将出席大桥剪彩仪式。这座长达9.2公里的大桥将跨越布拉马普特拉河，把中国藏南地区（印度所谓“阿鲁纳恰尔邦”）与靠近印度内陆的阿萨姆邦连接起来。

可走60吨坦克，将利于印军调兵

尽管这座大桥表面上只是印度总理莫迪在全国大兴基础设施建设、并试图将它们连成一个网络的雄心壮志的一部分，但更多分析者注意到的则是其在军事方面的价值。

据《印度时报》5月15日报道，作为布拉玛普特拉河上四座桥梁中最大的一座，多拉·萨迪亚大桥设计为军民两用双向双车道，印度陆军60吨重坦克可在桥上穿行，该桥北岸所抵的阿尼尼地区距中印边界直线距离只有100公里。

印度《快报》25日报道称，这座大桥早在2003年就通过了可行性论证，2011年开始修建，原定于2015年完工。“最显著的受益对象”是军队。经过这座大桥，印度从阿萨姆邦运送部队到争议地区岗哨的时间将比原来缩短3到4个小时。

云南财经大学印度洋地区研究中心副主任朱翠萍对澎湃新闻记者表示，印度的“小花招”是中印边境地区的“常态”。“至于说印度目前在争议地区的基础设施建设会影响边境的军事态势，这个判断还是太早，”朱翠萍表示，要想真正做到这一点，仅靠目前的建设水平还远远不够，但是，“印度全国面临的基础设施压力都很大，包括首都周边的建设都还面临着很大的资金缺口，未来也不会有太多资金投入到边界地区的基础设施建设中去。”

彭博社报道称，自从上世纪60年代以后，印度有意放缓了在争议地区修建基础设施的步伐。其原因是担心在冲突爆发之际，顺畅的边界公路将会被中国军队“利用”。不过，这种思路在莫迪时代似乎有所缓解。彭博社报道称，在大桥修建完毕之后，印度还将斥资60亿美元为这一地区修建长达2000公里的高速公路，

前印度陆军准将查特吉（S.K.Chatterji）表示，这条大桥将让印度军队把武器装备物资更加自如地运送到中印边界去。

发泄“不爽”，印度在边界的“小花招”或成常态

近期中印边界颇不太平。今年4月4日，不顾中国的坚决反对，印度以“宗教活动”为由邀请达赖前往所谓的“阿鲁纳恰尔邦”窜访。对此中国外交部表示了严正抗议，外交部发言人华春莹表示，印度安排达赖喇嘛到敏感的中印边界东段争议地区活动，不仅违背了印方在涉藏问题上的承诺，而且进一步挑起边界争端，与两国关系的良好发展势头背道而驰，不会给印方带来任何好处。

就在上周，印度更是上演了一出“鸽子间谍”的闹剧：据《印度斯坦时报》报道，“阿鲁纳恰尔邦”民众与21日在该地区抓到一只携带有中文字符和数字标签鸽子，在尚未确认此鸟身份的情况下，印度内政部长拉杰纳特·辛赫（Rajnath Singh）就煞有介事地警告称，对来自中国的“渗透”要“非常警惕”。

本月初刚刚在印度交流调研归国的复旦大学国际问题研究院副院长沈丁立对澎湃新闻（ www.thepaper.cn）表示，目前印度对中国的心态颇为矛盾。一方面印度近年来取得了显著的发展成就，国力有所提高，这一定程度上增强了印度与中国抗衡的意愿和能力；另一方面，印度的综合国力依然与中国相去甚远，这又让印度对中国采取的地区和国际政策异常敏感。“这种处在强大与不强大之间的尴尬地位，让印度对中国的矛盾心态一览无余。”沈丁立表示。