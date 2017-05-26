特朗普北约峰会首秀 催盟友尽快补齐“会费”

[摘要]在北约新总部大楼落成典礼及纪念“9·11”事件仪式上，特朗普没有给身边的北约秘书长斯托尔滕贝格和欧洲盟友们留面子，“28 个成员国中有23 个国家未支付他们应支付的费用，这对美国人民和纳税人来说是不公平的。”

【环球时报驻比利时特派记者 任彦 青木 柳玉鹏】当地时间25日下午，美国总统特朗普在比利时首都布鲁塞尔出席北约峰会，这是他首次出席该峰会。一位随行的美国官员坦承，此次与北约盟友的会晤对特朗普来说是一块“硬骨头”。尽管此前媒体普遍预测，为了顾全大局，特朗普在峰会上的言辞不会像以前那样偏激，但在25日峰会开始之前，特朗普还是给北约盟友一个下马威。

“在应对恐怖主义威胁的问题上，北约应该比现在更强大”，特朗普在布鲁塞尔北约新总部大楼落成典礼及纪念“9·11”事件仪式上，特朗普没有给身边的北约秘书长斯托尔滕贝格和欧洲盟友们留面子，“28 个成员国中有23 个国家未支付他们应支付的费用，这对美国人民和纳税人来说是不公平的。”

有分析认为，北约峰会首秀对于特朗普来说是非常尴尬的，因为他在竞选总统期间曾多次抨击北约“已经过时”，甚至扬言美国在必要时会退出北约。虽然特朗普在上任后已经修正过对北约过时的说法，但他始终没有在集体防务的问题上作出让步。

据英国《卫报》25日报道，特朗普对北约盟友较低的军费开支非常不满，他出席此次北约峰会的主要任务就是向欧洲盟国施压，让它们尽快补齐“会费”。北约各国2014 年达成共识，各国的军费开支应占到国内生产总值的2%，但目前只有美国、希腊、英国、爱沙尼亚和波兰达到这一标准，其中美国承担了北约近70%的军费开支。有分析称，在分摊经费的问题上，部分北约成员国之所以不买美国的账，是对北约的定位和发展方向心存疑虑，担心自己交的军费开支被美国用于称霸世界。

美国认为北约在打击极端组织“伊斯兰国”(IS)的问题上不是很给力，所以特朗普此次还想在北约峰会上劝说盟友建立一个反IS的同盟，加大北约在打击IS行动中的作用。不过以欧洲盟国多数主张，北约的防御重点主要在欧洲东部，如果与美国共同打击极端组织，北约成员国在战略资源方面应付不了两线作战。法德等国也担心会被美国再次“拖下水”，陷入以前联合打击伊拉克、利比亚和阿富汗的泥潭。

北约秘书长斯托尔滕贝格在会前表示，此次峰会将对美国的这一计划进行认真讨论，不管结果如何，都会向外界释放一个强烈的政治信号，那就是北约在打击恐怖主义上是不会含糊的。虽然峰会只有短短半天时间，但斯托尔滕贝格强调，这是展示北约成员国团结统一的重要会议。

斯托尔滕贝格此前还透露，黑山总理马尔科维奇也会参加此次北约峰会。目前，北约28个成员国议会均已批准黑山加入北约，黑山将于今年6月初正式成为北约第29个成员国。

在特朗普24日下午抵达布鲁塞尔之前，欧洲媒体就指出，特朗普之前对欧盟和北约发表了太多污蔑性言论，得罪了不少欧洲人。果然，就在特朗普抵达布鲁塞尔当天，9000多名当地民众上街抗议特朗普来访。不过，比利时官方还是给特朗普最高的礼遇。比利时首相夏尔·米歇尔夫妇亲临机场迎接。特朗普夫妇与比利时国王夫妇交流了20 多分钟，特朗普与米歇尔的会晤时间接近一个小时，都超出预定计划。

25日上午，特朗普与欧盟委员会主席容克举行了会晤。两人之前也曾隔空“叫板”，特朗普为英国公投脱欧叫好，并断言还有更多欧盟国家步英国后尘，容克则表示将会来教美国这位新总统认识一个他不了解的世界。随后特朗普与另一位第一次参加北约会议的“新人”——法国总统马克龙共进午餐。特朗普此前对于美国是否退出巴黎气候协定一直没有明确表态，法国媒体预计，马克龙会利用这次机会劝说特朗普支持巴黎气候协定。

荷兰 《人民报》 评论称，特朗普的外交首秀本应因循传统访问邻国加拿大，但他却挑了欧洲这个外交上的“烫手山芋”，此次欧洲之行他就像踩在香蕉皮上，滑到哪里算哪里。

抵达布鲁塞尔之前，特朗普刚结束对梵蒂冈的访问。在梵蒂冈，教皇方济各送给他一个象征和平的橄榄枝雕像。“在梵蒂冈是鸽派，到了布鲁塞尔就成了鹰派”，法新社称，特朗普要在被他之前称之为是“老鼠洞”的北约和欧盟总部所在地停留近30个小时。特朗普在布鲁塞尔的行程非常密集，大部分时间被安排用于各种会面，最大程度地压缩了公开讲话和记者会的时间，连北约峰会领导人的发言都被严格限制在4 分钟以内。