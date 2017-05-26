特朗普被曝曾向菲总统透露美国在朝鲜附近有核潜艇

【环球网综合报道】美国《国会山报》5月24日称，一份美国总统特朗普与菲律宾总统杜特尔特之间的电话内容副本显示，特朗普曾向杜特尔特吹嘘美国在朝鲜附近有两艘核潜艇。

据报道，特朗普在4月29日与杜特尔特电话通话时提及使用潜艇打击朝鲜的可能性。这次通话内容的副本被美国“截击”网站最先披露。

该副本显示，特朗普说：“我们在那里有很多火力。我们有两艘潜艇——它们是世界上最棒的——我们有两艘核潜艇。”特朗普表示暂时还不想使用它们。

俄罗斯“卫星网”指出，有关美国核潜艇运作信息是十分机密的，除船长和机组人员知道核潜艇的位置之外，美国核潜艇的位置和战备状态通常是未知的——即使是对五角大楼和政府领导人而言，也是如此。虽然目前尚不清楚特朗普指的是核动力驱动的潜艇还是核武器武装的潜艇，但是这一信息的泄露仍然是对军事机密和情报协议的明显违反。

美国“商业内幕”网站引述军事专家史蒂芬·施瓦茨的话说，美国在全球特定地区拥有四五艘核潜艇，等待潜在的需要发射核武器的命令。施瓦茨表示，没有人能获得美国在世界各地的核潜艇的精确位置，因为它们的运行是无声的。

特朗普近期已因涉嫌向俄罗斯“泄密”而饱受指责。据美国媒体报道，在5月10日会见俄罗斯外长拉夫罗夫时，特朗普泄露了极端组织“伊斯兰国”的高度机密信息。这种绝密情报相信是由以色列提供，并明确要求美国不得不泄露给第三方。