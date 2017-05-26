朝鲜回应韩方射击朝鲜气球言论：精神错乱吧！那是鸟！

资料图：韩军士兵在韩朝边界巡逻。（韩联社）

【环球网报道 记者 赵衍龙】韩国军方雷达23日下午在朝韩军事分界线(MDL)附近探测到不明飞行器，韩军判断是朝鲜的无人机后，用K-3机关枪鸣枪示警。24日，韩国国防部表示，该不明飞行器为朝鲜向南放飞的对韩国发散传单的气球。不过，朝鲜方面对此予以了否认，称“韩军鸣枪示警的对象是鸟群”。

韩联社5月25日援引朝中社当天的报道称，朝鲜人民军总参谋部发言人接受采访时主张，23日韩军鸣枪示警的对象是鸟群，非朝鲜用于散发传单的气球，并称韩军用机关枪乱射出450多发子弹。

该发言人称，韩军贸然发起的军事挑衅助长了韩国社会反朝情绪，加剧了半岛的紧张对峙局势。

该发言人还列举了韩方此前无端指责朝鲜的几次举动，称对方是“患了精神错乱”。“在非军事区发生可疑的爆炸事故，就将之归咎于‘朝鲜的木箱地雷’;在海上军舰沉没，也嫁祸给‘朝鲜的鱼雷’;把飞往南方的一群鸟说成‘朝鲜的无人机’;把捡来的厕所门称为‘朝鲜无人机的残骸’;将暖水瓶外壳视为‘朝鲜的火箭炮弹’……”

韩国国防部发言人文尚均24日当天在例行记者会上表示，韩军对不明飞行器的航迹进行分析后判断，飞行器为无人机的可能性较低，根据分析结果得出了结论，即飞行器是朝鲜为对韩散发传单而放飞的媒介(气球)。他表示，按照作战程序，韩军发现飞行器后立即动用所有监视资产对其进行广播警告、鸣枪射击。因为气象条件不具备，韩军最初识别不到该飞行器，因此假设出现最坏的情况，即把该飞行器当作无人机予以应对。