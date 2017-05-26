Mike：陪伴儿子成长很幸福

Sara-Mike家庭关系变好

泰国中华网5月26日报道 当年泰国人气偶像Mike Angelo和女友Sara未婚生子一事令不少粉丝心碎，但新手爸爸Mike勇于担当的态度，以及对儿子Maxwell无微不至的呵护感动了很多人。Sara日前接受采访时透露：“现在我们家庭关系慢慢变好起来。至于抚养费Mike还是照给，没有间断。”

据报道，尽管Maxwell的抚养权归妈妈Sara，但每次有机会和儿子相处，Mike总是格外开心。据Mike透露，现在Sara同意让儿子和自己过夜，有时候也有机会和儿子单独相处3-4天，由于儿子有点认人，所有工作开会都会将儿子带在身边，有时间就带儿子逛街购物和外出游玩，偶尔临睡前儿子会找妈妈，但自己都会耐心哄他入睡。如今Maxwell快3岁了，十分调皮。Mike坦言，能陪伴儿子成长对于Mike而言是最幸福的事。

对于孩子的选择还是Sara做主。Mike的妈妈曾开口愿意帮看小孩，Sara回复：“是的，有时候我很忙，有人帮看小孩也很好，但也要看Mike妈妈的时间，不敢太打扰。”不过，Sara也透露：“Maxwell比较会粘我，现在我们家庭关系慢慢变好起来。至于抚养费Mike还是照样给。”

↓↓ 相关报道 ↓↓