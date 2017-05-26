河南警方打掉一特大诈骗团伙 涉案金额8000余万

2017年5月24日，河南省许昌市公安局对外发布消息称，在许昌两级公安机关整体联动、合成作战下，一举摧毁了一个以故意隐瞒真实身份，冒用故宫博物院等单位专家为幌子，以与国家故宫博物院、中国邮政、中华收藏协会联合举办推出产品等虚构事实为依托，以收藏品有较大的升值空间、举办拍卖会高价拍卖、收藏者可以获得国家补贴等为手段实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙，捣毁诈骗窝点1处，物流仓储1处，抓获涉案人员153人，查扣涉案电脑285台、冻结涉案资金2000余万元。

2016年11月29日，许昌县公安局接群众报案称，其被冒用国家故宫博物院、中国邮政、中华收藏协会名义联合推出的清明上河图、金镶玉狮子雕像、航天60周年纪念品、金质12生肖、亚洲银行成立纪念玉玺、奥运彩色纯银纪念章、贵州茅台酒和毛泽东五福玉樽等产品电视购物的方式诈骗9次，被骗金额共计43868元。

许昌县公安局立即开展侦查，经研判分析，串并同类案件20余起，金额数百万元。案情上报后，许昌市副市长、市公安局局长柏启传要求抽调市区两级公安机关精干力量组成专案组，迅速查明犯罪事实，彻底摧毁该犯罪团伙。专案组通过对该案数据流、资金流、信息流的深入调查分析，查明了该犯罪团伙的组织结构和主要犯罪事实。该犯罪团伙以“中视金桥（北京）投资管理有限公司”为掩护，窝点在北京市，下设销售、核单、物流仓储等7个部门，团伙成员150余人，分工明确，呈金字塔结构。该团伙隐瞒真实身份，冒用故宫博物院等单位专家，虚构与国家故宫博物院、中国邮政、中华收藏协会联合举办推出产品的事实，以收藏品有较大的升值空间、举办拍卖会高价拍卖、收藏者可以获得国家补贴为诱饵骗取群众钱财，自2016年至今，该团伙通过上述方式对全国26个省市的1000余名被害人实施诈骗，涉案金额8000余万元。

4月10日，许昌市公安局抽调警力300人，组成11个抓捕组，分赴各地开展集中抓捕行动。在当地公安机关的配合下，一举摧毁了这一特大电信诈骗犯罪团伙。目前，案件正在办理中。

来源：中新网