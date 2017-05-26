泰八宝“黑罐纪念版”赠泰国七世皇赠学院

王康平董事长赠送七世皇家政治学院秘书长乌提散·旦猜“特别号码精装永久纪念罐”泰八宝粥。

“为父行善”慈善活动

泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版” 赠予仪式在泰国七世皇皇家政治学院举行

【本报讯】为深切悼念泰国拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下，七世皇家政治学院，泰国猴王食品有限公司，泰国东盟博览杂志，泰国天鹅工业有限公司，共同怀感恩之心，推行“为父行善”慈善活动，由猴王食品特别制作了泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”，共99999罐，是唯一得到政府许可的珍藏版纪念罐。5月17日，在泰国七世皇皇家政治学院举办赠予仪式，参加仪式的有七世皇家政治学院秘书长乌提散·旦猜、常务委员黄喜源、副秘书长他瓦、办公室主任素潘妮，猴王食品有限公司董事长王康平、副总经理陆继林，泰国东盟博览杂志社董事&国际部总监陈晓丹等。猴王食品董事长王康平代表“为父行善”慈善活动赠予23999罐，由七世皇家政治学院分发给泰国民众。

七世皇家政治学院秘书长乌提散·旦猜表示，感谢猴王食品有限公司能够做出善举来帮助泰国的民众，既表达了对泰国九世皇的悼念之情，同时也是把健康食品带给泰国有需要帮助的民众，MIKU米谷泰八宝粥利用泰国原产优质原料生产的健康食品，含有天然植物蛋白和膳食纤维，特别适合早餐食用。

猴王食品有限公司董事长王康平与七世皇家政治学院秘书长乌提散合影。

猴王食品有限公司董事长王康平表示： 泰国拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下，终身致力于泰国农业的发展，带领泰国成为世界农业大国，泰国茉莉香米及五谷杂粮享誉全球，正因为有了这么好的农作物原料，加上泰国水好、空气好，在这种“三好”条件下生产出来的泰国食品，长期在全球市场上热销不减。

我们生产的MIKU米谷泰八宝粥，推向市场以后，受到消费者的极大喜爱，赞誉为世界上最好的八宝粥。这次“为父行善”慈善活动能够顺利进行，感谢泰国七世皇皇家政治学院、泰国东盟博览杂志、泰国天鹅工业有限公司共同的努力、大力的支持以及无偿的付出！泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”，仅生产99999罐，每一罐都有一个独特的编码ID，这个黑色罐设计会申请专利，制作完成以后，印刷版将会销毁，不再生产，所以有非常高的纪念意义，民众在品尝完泰八宝粥后，还可以作为存钱罐珍藏纪念，特别的设计是为了让民众寄托对泰国九世皇的悼念之情！

最后，王康平董事长赠送七世皇家政治学院秘书长乌提散·旦猜“特别号码精装永久纪念罐”，秘书长乌提散·旦猜回赠“King Prajadhipok’s Institute纪念品”。

宾主座谈。