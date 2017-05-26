EEC发展局与工银泰国签署MOU协议搭桥中国资本

泰国中华日报5月26日报道 工银泰国、EEC发展局以及泰国银行业公会三方于26日在曼谷联合签署了一份MOU协议，该协议的签署将为中国乃至全球投资者透过工银更好的投资泰国提供金融便利。

2017年5月26日，曼谷，工银泰国、泰国东部经济走廊发展局（EEC发展局）以及泰国银行业公会三方联合签署了一份MOU协议，泰国工业部部长邬达玛作为主席见证了签字仪式。该协议的签署将为中国资本乃至全球投资者透过工银投资泰国提供了更大的便利。

中国工商银行目前在全球143个国家和地区设有分支机构和办事处，最为全球市值最大的商业银行工银拥有非常完备的金融服务网络覆盖，而这将能国际投资者特别是中国投资者进驻EEC提供全方位的金融服务。而目前已经确定投资EEC的中国投资者就有30位，相比中国在泰投资者人数3000多位数量仍有很大的成长空间。

邬达玛说，EEC未来5年发展需要至少1.5万亿泰铢资金支持，因此加强和国外银行金融的合作帮助引进更多的资本对于泰国总体经济和EEC发展都是有益的。EEC发展局秘书长卡尼说，EEC前期准备工作已经取得了非常大的进步，相信接下来的2-3个月就会有中国投资者提交有关促投的计划和申请。