学者提醒：泰国经济正面临来自政治稳定性方面的挑战

泰国中华日报5月26日报道 学者认为，如果发生在PMK医院爆炸事件的性质像多个人所说的那样来自政治问题而否恐怖主义，那泰国经济将可能面临长期的挑战，同时还会引发新的政治稳定性担忧。

尽管目前官方就PMK医院爆炸事件仍没有一个非常可靠准确的调查结果向外披露，但从多方人士有关该事件并非来自恐怖主义而是来自政治问题的观点看泰国经济成长和政治稳定性都将面临新的挑战。如果事件定性为恐怖主义事件，对于经济和政治的负面影响都是预期可估的，但如果是因为政治矛盾而引发的斗争情况就可能变得难以预估。

商大经济和商业研究中心主任塔纳瓦博士副教授认为，政治问题引发的不靖事件相比恐怖主义从经济和社会影响来说，前者明显要更强，且持续的时间和危害难以预估。通常情况下，恐怖袭击影响大多持续的时间不会太长，短期内国内消费支出以及旅游会收到一定负面影响，但也恢复的时候也会很快。

而政治引发的不安事件通常情况下表现出了长期性且连续性。如果泰国政治稳定性需要再次经历一个新的平衡，那对于急需外资投资拉动的泰国经济无疑是痛苦的。届时泰国经济涨幅将难以达到3.5%的水平。

如果政治不安定性迫使投资者产生风险担忧，则可能波及经济引擎之一的旅游经济表现。对于泰国政府来说，必须持续关注发生在国外的恐怖主义事件和中国经济增长放缓的事实等。