宝鸡市企业家代表团访问泰国华人青年商会

宾主座谈。

【本报讯】陕西省宝鸡市私营企业协会由刘一良名誉会长率领的宝鸡市私营企业协会访问团于2017年5月22日访问泰国华人青年商会，受到了会长李桂雄，常务副会长邝锦荣，会长助理黄志乾、许少玉，副秘书长周昭耿、刘汉政，执委萧芝雄，总干事黄成等的热情欢迎与接待。

李桂雄会长向 刘一良会长 一行的来访表示 热烈 欢迎，并向访问团介绍了青商会的组织机构、青商会与 陕西 省的友好发展历程及投资合作情况 。 李桂雄会长 说，青商会有 几位成员在陕西省投资非常成功，贸易和水果的生意也做得非常好。 现在是泰中合作的高峰期，泰国是中国“一带一路”战略的重要节点，地处东盟的中心，“泰中一家亲”深入民心，人文环境与投资环境都很好，泰国与 陕西省 “一南一北”，农业 、 工业 和旅游业 俱全 ，合作潜力大 。 李桂雄 会长表示， 刘一良会长 一行的来访深化了 陕西省 与青商会的友谊，为两地的企业家对接、合作创造了平台。 今天来访的都是企业家，泰国是企业家投资开拓市场的好地方。 希望代表团在泰国多走走、看看，将泰国的好消息带回祖国和 陕西省， 期待访问团与商会企业家们交流合作、实现共赢。

李桂雄与陕西省宝鸡市私营企业协会由刘一良名誉会长合影。

刘一良会长感谢青商会同仁 的热情接待何对陕西 省经济建设的大力支持，并介绍了 陕西省宝鸡市 的经济发展情况，他说， 宝鸡市是陕西省第二大城市 ， 离省会西安非常近，交通也特别发达。宝鸡市的石油和钢管加工都是全国最好的， 工业在世界处于领先地位 。 欢迎青商会企业家们到 宝鸡市 旅游、 文化交流和 考察访问。 刘一良会长 强调，通过此次访问加深了对青商会的了解，创造了更多 宝鸡市 与青商会合作的机会，为未来进一步的合作发展奠定了基础。

双方共同探讨了多种合作模式及项目，进行了深入、广泛的友好交流与座谈 后互赠纪念品。 代表团成员有： 宝鸡市个体私营企业协会名誉会长刘一良，宝鸡市国际交流外事服务中心赵德林，宝鸡市爱迪科技发展有限公司总经理张根平，陕西盛大传媒投资有限公司总经理郭梓新，宝鸡国铁机车集团有限责任公司董事长柴新发，宝鸡市协会副秘书长马振忠，宝鸡德友邻食品有限公司总经理吕怀理，陕西令氏家外家餐饮管理有限公司总经理令建军，陕西中岭建设工程有限公司董事长赵建卫，宝鸡天兴建筑工程集团董事长何宗礼，歧山县歧星热力有限公司董事长王德堂，宝鸡市汇丰置业有限公司董事长付东才，陕西京泰集团董事长张勤俊，泰龙运输集团董事长王鹏坤，陕西天利花物流有限责任公司总经理李满良，宝鸡张辉餐饮有限公司总经理马广贤，宝鸡张辉餐饮有限公司张元浩等。

宾主互赠礼品。