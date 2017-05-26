榴莲价格暴涨背后，是市场规律还是“人为”的操纵？

泰国中华日报5月26日报道 泰国榴莲价格暴涨的背后，是市场定价的自然规律结果还是“人为”的操纵？6年里，泰国国内榴莲零售价从每公斤40泰铢，涨到了今天的每公斤140泰铢。

榴莲作为水果之王，同时对生长环境要求也很高，泰国的榴莲格外受到国内外食客的青睐。看到榴莲首先会呈现在脑海中的国家就是泰国，尽管它并非泰国独有，据悉马来西亚、柬埔寨、越南、老挝也都建成了自己的榴莲种植产业。

作为一种年产量非常有限的消费商品，定价除了依据市场定价的自然规律外，还有就是人为的操纵。6年里，泰国榴莲零售价从每公斤的40泰铢，涨到了今年的每公斤140泰铢。是天气引起产量变化从而影响供需平衡而发生的价格暴涨，还是因为中间商的囤货或者国外市场需求巨大引起的呢？

但不管这样，在解决榴莲价格暴涨的问题上当局应该拿出确实有效的执行方案，而不仅仅只是简单的口头承诺。

根据扶持农业发展厅发布的2011年泰国榴莲每公斤平均售价40.21泰铢，2013年时涨到了每公斤54.98泰铢，到了2015年每公斤也才60泰铢。4年涨幅50%左右。但就在2017年榴莲每公斤平均售价却在120-140泰铢。

榴莲主产区之一的罗勇府一位不愿署名的榴莲果农说，今年榴莲保守估计将高产30-40%，也就说今年出售的榴莲个数将超过一万个。但榴莲增产却让他笑不出来，因为今年榴莲收购价格比去年低了超过一半，因为前几年榴莲收益好让越来越多的果农转种了榴莲。

由于农民从事农业耕种活动缺乏科学的市场引导，导致跟风现象严重。什么赚钱就转种什么，根本不管销售市场的问题。可以说现在的果农已经把命运่交给了中间商或者说中国水果分拣包装厂。如果等到中国水果分拣厂联合的时候，泰国果农的苦日子就不远了，没有议价权的同时，还要低头求人。因为你没有其他有效的销售渠道的情况下，水果收购站就是果农最坏也是最好的选择。

而榴莲收购过程中也存在利润层层剥离的情况，比如总采购代理给出的最低收购价格为每公斤60泰铢，到了实际负责采购的人手里就被压到了每公斤55-57泰铢。一张100万泰铢的采购单，中间环节就要流失大概5万泰铢。

如果政府真心诚意想要解决果农的烦恼最有效的办法就是出台新的立法，从法律上对市场进行有序整顿，避免恶意商业竞争和压榨行为，维护果农利益。