插手南海事务！印度欲在南海设海啸预警系统

[摘要]专家表示：南海不像太平洋、印度洋之类开放性的大洋，一般不会发生海啸。就算需要，中国有经联合国相关机构批准建立的南海海啸预警中心，不用域外国家插手。

【环球时报记者 王盼盼 徐珍珍】“印度计划在南海设置海啸预警系统”——《印度时报》24日报道称，为争取在南海扩大影响力，印度正探索在南海建立海啸早期预警系统的可能性。报道称，中国也正在南海建立海啸预警中心。中国官方媒体5月报道称，中国建立的南海海啸预警中心目前已经初步运行。

《印度时报》称，印度的预警系统将在海啸发生时向越南、泰国和马来西亚等南海沿岸国家发布早期预警。印度地球科学部常务秘书拉杰文对该报称，印度已拥有向东南亚和南亚国家发布海啸预警的系统。“印度是RIMES(亚洲和非洲区域综合多灾害早期预警系统)的主席。我们也是主要的资源贡献者。因此我们正在探索在南中国海建立海啸早期预警系统的可能性”。

报道称，印度在南海争议海域具有经济利益，尤其在海洋石油勘探上，印度与越南石油公司都有经济利益。印度外交国务部长辛格曾称，印度55%以上的贸易是通过南中国海和马六甲海峡完成的。拉杰文称，海啸早期预警系统尚未得到官方批准，“如果项目能够实施，预警将通过RIMES系统发布，越南和泰国等将从中受益”。

太平洋学会副秘书长郁志荣25日接受《环球时报》记者采访时表示，这是印度插手南海事务的一种表现。南海不像太平洋、印度洋之类开放性的大洋，一般不会发生海啸。就算需要，中国有经联合国相关机构批准建立的南海海啸预警中心，不用域外国家插手。