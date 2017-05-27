朴槿惠二次庭审6小时气氛缓和 崔顺实未出席

朴槿惠出庭受审

【环球时报驻韩国特派记者 陈尚文 环球时报特约记者 王伟】“请被告人进入法庭，入被告人席”。韩国前总统朴槿惠的第二场庭审于25日上午10时正式开始。与两天前的第一场庭审相比，此次庭审中，紧张气氛多少有些缓和，崔顺实没有出庭，而朴槿惠身着蓝色外套，依旧以经典盘发示人，看起来没有那么拘谨。韩国《每日经济》25日报道称，朴槿惠二次庭审的表现与第一次有所不同。她不仅靠近显示屏仔细查看检方出示的证据，还用便笺写下一些内容。当检方出示不利于自己的证据时，朴槿惠亲自回答：“不是的”。而在庭审结束后，被法官问及有什么要说的时，她仅表示：“以后吧”。

朴槿惠当日受审的场所仍旧是首尔中央地方法院417号大法庭，朴槿惠是韩国第三位坐上该法庭被告席的前总统。巧合的是，417号大法庭在韩国法庭中的规模也排名第三，前两位是韩国大法院大法庭和韩国宪法法院大审判庭。韩国《中央日报》24日报道称，417号大法庭的旁听席多达150个，检方和被告人席都安排了长桌，可坐下包括律师等在内的6人，25日，现场旁听席几乎坐满。据了解，曾站上该法庭被告席的人物可谓“阵容豪华”，除前总统全斗焕和卢泰愚外，三星电子会长李健熙、SK会长崔泰源等财阀掌门人也曾在这里接受审判。

据韩国《东亚日报》25日报道，为最大程度保护在押人员的隐私，韩国看守所一般不会直接叫在押犯人的名字，而是以“收容号码”称呼。朴槿惠在出席庭审过程中，左胸口也佩有圆形标牌。上面写着“国大黑体首尔(拘)503”的缩略语，这隐藏着只有拘留所管教人员才了解的在押犯核心信息。“国”是指干预国政，“大”指牵扯大企业受贿，“黑”指涉嫌制定韩国文化体育界黑名单，“体”则指涉嫌利用体育财团搞腐败活动。男性囚犯的收容号码一般用黑色书写，女性则是红色字体。“首尔(拘)”和“503”是指收容场所和收监号码。韩国司法部门要求在押犯人佩戴标牌的另一个原因是为对犯人进行有效戒护，不给犯人在拘留所内运动、见面或串通口供的机会。收容号码一般不为外人所知，就连在押犯人互相之间也不知道。

朴槿惠的二次庭审时间接近6小时。法官最后宣布，下次庭审将于29日进行，届时朴槿惠将再次与崔顺实共同站在法庭审判台上。据韩联社报道，作为“干政门”的关键证人之一，崔顺实之女郑维罗已决定接受丹麦将其遣返回韩国的决定。调查“干政门”事件的韩特检组曾因涉嫌以不正当手段进入梨花女大、第三方受贿罪而要求丹麦警方将其遣返回国。有分析称，郑主动撤回上诉，是因为她认为一审判决在高等法院被推翻的可能性不大。此外，韩国已实现政权交替，再拖延时间也无利益可图。郑维罗被遣返回韩国后，将立即接受检方调查。