特朗普女婿库什纳卷入“通俄门” 正接受FBI调查

[摘要]多名未具名的美国官员透露称，目前对此事仅为怀疑，不意味着质疑他犯罪或者将对其发起指控。在特朗普上任后，库什纳出任特朗普的高级顾问。

【环球网快讯 记者 赵衍龙】据美国哥伦比亚广播公司5月25日消息，FBI就特朗普女婿贾里德·库什纳与俄罗斯关系发起调查。美国官员认为库什纳手上有关于目前所进行的调查的重要信息。

英国广播公司报道26日报道称，多名未具名的美国官员透露称，目前对此事仅为怀疑，不意味着质疑他犯罪或者将对其发起指控。

库什纳现年36岁，从事房地产生意，与特朗普大女儿伊万卡育有3个子女。在特朗普竞选总统期间，他担任其团队与外国政府联系的“中间人”。特朗普上任后，他出任特朗普的高级顾问，继续扮演同样角色。

特朗普女婿库什纳自愿接受“通俄”调查

英国广播公司3月份曾报道称，库什纳将接受一个调查特朗普阵营与莫斯科关系的委员会的调查。白宫表示，库什纳是自愿接受参议院情报委员会的问话的。这一委员会正在调查俄罗斯是否干预了去年的美国大选。美国的情报部门怀疑，俄罗斯的干预让特朗普的对手希拉里落选。不过，俄罗斯说这都是一派胡言，而特朗普也说这些都是“假新闻”。

库什纳此前承认，他曾于去年12月与俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚克会面。 但美国媒体3月27日曝出，库什纳不仅与俄罗斯大使会过面，还曾于去年见过俄罗斯对外贸易银行高管。