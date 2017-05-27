美重量级智囊布热津斯基去世 曾参与推动中美建交

中新网5月27日电 综合报道，当地时间26日，美国著名国际关系学家、前国家安全事务助理兹比格涅夫·布热津斯基逝世，享年89岁。布热津斯基曾任美国前总统吉米·卡特的国家安全顾问，是美国重量级智囊之一。

布热津斯基的女儿米卡在社交网站上证实了这一消息。

资料图：美国前国安顾问布热津斯基。

布热津斯基于1928年3月28日生于波兰华沙。1938年随父母到了加拿大。1953年从加拿大移居美国，1958年加入美国籍。1949年，布热津斯基毕业于加拿大麦吉尔大学经济和政治系，1950年获硕士学位。1953年获哈佛大学哲学博士学位。

1953-1960年，布热津斯基在哈佛大学俄罗斯问题研究中心和国际问题中心任研究员、讲师、助理教授。1960-1962年任哥伦比亚大学副教授，1962-1977年任教授，并任该大学国际动态研究所所长。1960-1977年是俄罗斯问题研究学院成员。1961-1962年任当代中国问题研究联合委员会和社会科学研究委员会委员。

1966-1968年任美国国务院政策计划委员会委员。1962年以来是国务院顾问和兰德公司顾问。1973-1976年任欧、美、日三边委员会主任。

1977-1981年，他担任美国总统国家安全事务助理。此外，他还曾于1961年作为时任总统肯尼迪的外交政策顾问，也是美国前总统约翰逊的科学顾问，以后又为汉弗莱和麦戈文竞选总统时充当顾问。

克林顿上台后他没有再度从政， 但他的学生奥尔布赖特成为美国历史上首位女国务卿。

他曾经获得总统自由勋章。

资料图：布热津斯基。

布热津斯基是一位民主党人，他曾发声反对加剧不平等现象的美国制度。他被视为美国的“鹰派”。《纽约时报》称，他也是少数曾发声反对美国在2003年入侵伊拉克的外交政策专家之一。

布热津斯基不仅是位思想家，也是位实践家，参与推动了中美建交。他出版过多部影响深远的著作，《大失控——解读新世纪乱象》《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》《大抉择——全球统治或全球领导》等。

布热津斯基曾在1978、1984、1994和1997年访问中国。