走私数百泰国女子赴美卖淫案：美国检方再起诉21人

人口贩卖集团走私数百名泰国女子到美国多个州卖淫。

国际在线专稿：据美国中文网5月26日报道，美国明尼苏达州去年10月捣破一个大型人口贩卖集团，该组织涉嫌走私数百名泰国女子到美国多个州卖淫。当地时间周四（25日），检方公布的起诉书显示，再就此案起诉21人，事件至今已起诉共38人。

21名新被告的被控罪名，包括共谋走私人口卖淫、武力胁迫卖淫、共谋洗钱及无照经营汇款转帐业务。

助理检察官格雷戈里 布鲁克（Gregory Brooker）说，此案被起诉的总人数达到38人，成为美国最大的性交易起诉案之一。起诉书显示，被告以改善生活为诱饵，引诱泰国女子到美国，随后强迫她们卖淫，直到她们付清根本付不完的债务为止。

布鲁克说，当这些泰国女子到达美国后，组织方就会强迫她们每天为10个以上的陌生人服务，并鼓励她们做隆胸手术，要她们以卖淫得来的收入支付房租和还债，并在网上宣传卖淫服务。组织方还会没收受害人的护照，威胁她们如果逃走，就伤害她们在泰国的家人。

布鲁克说，这些妇女被送到洛杉矶、拉斯维加斯、凤凰城、华盛顿、休斯顿、达拉斯等地的卖淫场所，她们被迫长时间工作，“被迫与陌生人发生性关系，即使这些人是虐待狂”。

同时，受害者被迫在美国开设银行帐户，而这些帐户由组织方控制，被用作洗钱管道。组织方还招募人手将大笔现金带回泰国，或在衣服、洋娃娃中挟带现金带回泰国。另外，部分现金也通过国际汇款系统转至泰国。

据该报道，去年10月份的一份起诉书指控了17人，其中一些人已经认罪。