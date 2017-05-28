韩媒：韩旅游业盼中方解除限制 别国游客难补中国空缺

【环球网综合报道】韩国《文化日报》5月26日报道称，虽然韩国总统文在寅派遣了特使试图改善中韩关系，但是因“萨德”入韩遭受损失的韩国免税店和旅游业仍然不景气。《文化日报》称，韩国旅游业希望中国解除团体游限制，但现实情况不容乐观。

报道称，截至26日，韩国主要免税店近期销售额依旧没有上升。乐天免税店5月第2和第3周的销售增长率与去年相比下降了25%，新世界免税店的销售额减少了20%-30%，新罗免税店也无明显好转。免税店一名工作人员表示，虽然节假日期间出国旅行的韩国人在免税店的消费有所增加，但是中国游客的消费却少了许多。如果没有节假日的话，免税店的销售状况会更加恶化。

报道援引韩国旅游业消息称，中国游客赴韩游仍受限制。一位韩国旅行社从业者表示，与团体游客相比，散客对交通工具和导游的需求较少，旅行社的获利不多。

报道还称，韩国旅游业认为只有中方解除赴韩团体游限制，韩国旅游业的状况才能恢复好转。业界相关人士表示，虽然与“限韩令”初期相比赴韩中国游客有所增加，但实际消费却不多。即便除中国之外的其他国家的游客一直增加，但依旧很难填补中国游客的空缺。虽然韩国政府试图派遣特使缓和目前局势，但实际收效甚微。

针对韩国媒体多次提到的“限韩令”，中国外交部发言人陆慷此前曾明确表示，没有听过这个说法。陆慷称，中方已多次强调，坚决反对美韩在韩国部署“萨德”反导系统，这一立场没有变化，也不会变化。 中方敦促有关方面停止在韩部署“萨德”反导系统，以免对中韩关系造成进一步危害。