美军舰驶近南海美济礁细节：逗留1.5小时 搞救生训练

[摘要]中国外交部表示，美国“杜威号”导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美舰进行了识别查证，予以警告驱离。

参考消息网5月28日报道 美媒称，美国特朗普政府自今年1月上任以来首次下令在南海直接挑战中国在那里的主权主张。一星期后，国防部长詹姆斯·马蒂斯将首次出席在新加坡举行的年度亚洲安全峰会，也就是“香格里拉对话”。一些人认为，这可能预示特朗普政府即将宣布它的亚太安全战略。

据美国之音电台网站5月27日报道，美国海军“杜威”号导弹驱逐舰5月25日进入了南海美济礁的12海里以内。

报道称，特别要指出的是，美军这艘军舰不仅进入了美济礁12海里以内，据信还在那里停留了一个半小时，并且实施了救生训练等正常运作。

曾在奥巴马政府中担任美国国防部负责东亚事务的助理部长施大伟说，特朗普政府的这项决定来得有些迟缓，但它仍然具有重大意义。

中国外交部表示，美国“杜威号”导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美舰进行了识别查证，予以警告驱离。美方军舰有关行为损害中国主权和安全利益，极易引发海空意外事件，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

防务专家们普遍认为，美军在南海的“航行自由”行动虽然很重要，但它不是美军能在这一地区采取的唯一行动，更不应被视为美国的整体亚太安全策略。

至于特朗普政府的整体亚太安全战略是否即将出台或何时出台，许多人士认为政府应该尽快阐明这项战略。

前国防部负责东亚事务的助理部长施大伟说，亚太地区未来几个月将召开的好几个重大安全会议是特朗普政府宣布其亚太战略的良好机会。