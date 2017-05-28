美国务卿：美方为曼彻斯特爆炸案泄密负全责

【环球网综合报道】美国国务卿蒂勒森日前表示，美方为英国曼彻斯特发生自杀爆炸袭击后有关敏感信息泄露“负全部责任”。

美媒5月27日报道称，蒂勒森26日首次正式访问伦敦时表示，美国在英国官员抱怨各种美国刊物中出现的信息后对这些信息的泄露表示“遗憾”。

蒂勒森说，“总统特朗普一直提出非常强烈的谴责，并呼吁立即对那些被认定应对向公众泄漏这些信息负责的人进行调查和起诉。”

此次信息泄漏导致英国暂时不再与美国分享关于爆炸事件的情报。但是，在特朗普总统和英国首相特蕾莎·梅谈话之后很快恢复信息共享，特朗普承诺未来的信息将受到保护。

特朗普在25日的发表的声明中誓言要将信息泄露问题“一查到底”，并要求司法部对此事展开全面审查。蒂勒森26日说，“我们两国之间存在的特殊关系肯定能承受这种不幸的事情。”

蒂勒森还与英国外交大臣鲍里斯·约翰逊一起，对自杀爆炸袭击中的22名遇难者表示悼念。蒂勒森说，“即使在我们的盟友和朋友哀悼之际，正义之火在我们所有人的心中都热烈燃烧。我们将赶走恐怖分子和极端分子。”他说，IS“以一个满是青少年的音乐会为目标”的决定，只会让我们加紧努力，击败战场上的“圣战者”。

蒂勒森称，“我们不会允许他们或任何恐怖组织在不受打击的情况下传播暴力和仇恨，我们将阻止他们招募新的追随者，无论是在地面上还是利用互联网。”