特朗普为“通俄门”成立“作战室”？白宫暂未回应

[摘要]外媒普遍认为，“通俄门”对美国政府运转造成负面影响：特朗普的支持率不断下降，他有关医保法案改革、减税、加强基础建设等施政理念无法有效落实。

路透社26日爆料称，美国总统唐纳德·特朗普拟于近日成立一个“作战室”，并召集更多人手应对愈演愈烈的“通俄门”风波。

眼下，特朗普方面疲于应对“通俄门”调查及媒体层出不穷的爆料，招致共和党内外人士有关白宫“不干正事”的不满。

白宫拟为“作战室”招募政治人士和律师

路透社援引匿名消息人士的话报道，白宫将在特朗普从欧洲返回后推进这一计划。目前，特朗普仍在欧洲访问，预计近日回国。

报道援引一名与白宫来往密切的人士说，眼下白宫需要完全不同的架构来面对“新的现实”。自特朗普9日解除美国联邦调查局局长詹姆斯·科米职务以来，有关政府内部事务的爆料就不断增多，爆料间隔时间也大大缩短。这些爆料很可能都来自政府官员。

“自（特朗普）解雇科米以来可以看出，白宫在目前架构下……并没有准备好冲到战争前线，更不用说同时面对两条战线，”这位消息人士说，“他们需要这样一个架构，能让他们保持专注，对那些攻击和爆料进行有效反击。”

这位人士透露，特朗普认为白宫目前的团队并没有有效处理“通俄门”风波，也没有很好地宣传政府取得的成绩，这让他很是沮丧。

因此，白宫拟为“作战室”招募更多政治人士和律师。特朗普女婿兼高级顾问贾里德·库什纳很可能加入这个“作战团队”，白宫首席战略师斯蒂芬·班农和白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯也在人员名单上。

此外，特朗普的前竞选经理科里·莱万多夫斯基近日被人看到出入白宫。路透社援引另一位消息人士的话称，莱万多夫斯基可能最早在下周加入白宫团队。

不过，白宫26日对特朗普是否“沮丧”以及是否成立“作战室”的说法全无回应。

共和党人呼吁特朗普关注政府本职工作

外媒普遍认为，“通俄门”对美国政府运转造成负面影响：特朗普的支持率不断下降，他有关医保法案改革、减税、加强基础建设等施政理念无法有效落实。

不少共和党人对此头痛不已，认为“通俄门”调查让特朗普偏离了重点，呼吁他关注政府本职工作，并解决政府部门职位大量空缺这一问题。

“我们真正想要的是做好自己的事，”共和党参议员迈克·朗兹对路透社记者说，“我们还需要继续推进医保法草案，我们还需要继续进行税制改革，这些才是我们认为重要的事。”

来自共和党的众议院前议长约翰·博纳也对特朗普施政表现并不认同，将之称为“一场灾难”，但他认为要求弹劾特朗普的声音仅仅来自“一小部分疯狂的民主党人”。

另一位来自共和党的消息人士则指出，成立“作战室”的做法其实是在效仿来自民主党的美国前总统比尔·克林顿。

上世纪90年代，克林顿因与白宫女实习生莫妮卡·莱温斯基的不正当关系面临被弹劾危机。他在白宫中成立了危机处理小组专门应对此事，白宫其他官员负责处理每日政务。

眼下，“白宫的目标就是试图控制危机、控制媒体有关特别检察官的报道，”这名共和党人士说。

美国司法部于17日任命前联邦调查局局长罗伯特·米勒为特别检察官，就“通俄门”展开调查。

根据目前公开的信息，特朗普本人并不在调查范围之内。不过就“通俄门”调查，特朗普已开始着手选择外部法律顾问。

据新华社