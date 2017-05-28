菲律宾总统杜特尔特：“伊斯兰国”已在菲律宾立足

5月27日，一名政府军士兵手持武器在菲律宾南部城市马拉维市空无一人的街道上巡逻。图/视觉中国

在菲律宾南部马拉维市附近督战的菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特26日告诉军队士兵，马拉维巷战中出现了外国武装分子身影，这说明极端组织“伊斯兰国”已经在南部棉兰老岛获得了立足点。

菲律宾政府军证实，马拉维市的激战已经致使至少44人丧生。

IS渗入菲律宾

杜特尔特26日在马拉维市附近的伊利甘市一座军营中发表讲话，强调“‘伊斯兰国’已经到来”。

他说，自己很早以前就担心“伊斯兰国”的渗入会影响菲律宾的国家前景。

马拉维市位于菲律宾第二大岛、棉兰老岛的南拉瑙省，人口约20万。23日下午，菲律宾军警根据情报，在当地搜捕反政府的“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员，引发双方交火。

“穆特组织”和阿布沙耶夫武装都宣布效忠“伊斯兰国”。“穆特组织”在与军警交战过程中向建筑物放火、占领公共设施、插起“伊斯兰国”黑旗，并绑架人质作为“人肉盾牌”。

菲律宾军方发言人雷斯蒂图托·帕迪利亚26日说，6名外国武装人员死于马拉维冲突，死者来自马来西亚、印度尼西亚、新加坡等。

菲律宾副检察长何塞·卡里达说：“发生在棉兰老岛的情况已经不再是部分菲律宾人发起的反政府行动，而是外国武装分子的入侵，他们响应‘伊斯兰国’号召前往菲律宾。”

抓IS“大佬”引冲突

按法新社的说法，23日冲突发生的导火索是菲律宾军警当天围剿阿布沙耶夫武装头目伊斯尼隆·哈皮隆在马拉维市的住所，引发对方报复。

哈皮隆是“伊斯兰国”在东南亚国家的主要头目，也是美国国务院悬赏500万美元的抓捕对象。菲律宾至少10支反政府武装已经结成联盟，而哈皮隆则充当了联盟的领导人。这一联盟中包括在马拉维市冲突中充当“主力”的“穆特组织”。

菲律宾陆军司令爱德华多·阿诺26日证实，哈皮隆仍在马拉维市，“我们尚无法掌握他的具体落脚点”。

冲突已致44人死亡

菲律宾军方发言人帕迪利亚证实，截至26日，马拉维冲突已经致使44人死亡，包括11名政府军士兵、2名警察和31名武装人员。

菲律宾当局说，迄今为止两名平民在一家受武装人员控制的医院中死亡，军方还在调查有关另外9名平民的死讯。

法新社援引菲当局的话报道，要想结束这场冲突难度不小，原因是虽然武装人员的人数不算多，但他们在街头埋设了不少炸弹，并且劫持了人质。另外，这批武装人员还占领了城市中地势较高的区域。

杜特尔特26日也向南部反政府武装喊话，敦促对方停止冲突，参与和平对话。

（据新华社）

追访

新加坡籍男子参加菲反政府武装被击毙

新加坡内政部26日晚证实，一名新加坡籍男子因参加菲律宾反政府武装的暴乱而被击毙。一向守规矩的新加坡人竟然参与恐怖袭击、抛尸异乡？许多新加坡人惊讶不已。

新加坡内政部发言人26日晚说，这名新加坡男子叫穆罕默德·阿里·阿卜杜勒-拉希曼，涉嫌参与恐怖主义相关活动。他从上世纪90年代起在菲律宾南部生活。

内政部发言人回应媒体质询时表示，新加坡相关部门暂不掌握能够证实阿卜杜勒-拉希曼参与了马拉维市此次暴乱的信息，但内政部将与菲方密切合作。

这名发言人说：“我们将继续与菲方相关机构合作，帮助他们证实是否有新加坡人参与菲南部涉恐活动。”他强调，无论暴力事件发生在哪里，对于那些支持、宣扬、准备或参与恐怖主义活动的人，内政部都将严肃对待。

近年来，新加坡内政部曾处理数起新加坡人自我激进化、计划参与涉恐活动的事件，涉恐活动均被安全部门“扼杀在摇篮中”。此次证实有新加坡人参与菲南部涉恐活动，引发媒体和网友关注。

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在个人社交网络账户上透露，英国曼彻斯特和印尼雅加达相继发生恐袭事件后，新加坡提升了安全警戒级别，加强防范。各安全部门加紧巡逻与检查，包括各个海陆空出入境关口。

据新华社