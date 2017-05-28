欧洲难民危机不断：4天内54人丧生 1万多人获救

中新网5月28日电 据外媒报道，随着夏天的到来在近年来一直困扰欧洲大陆的难民潮还远远没有结束，这一现象反而在今年5月末又呈加重的态势。

资料图：当地时间5月25日，利比亚近海海域，一艘满载难民的船只即将倾覆，船上的难民纷纷跳海逃生。

根据意大利和利比亚官方公布的最新统计显示，自本周三到周六之间两国海岸巡逻部门在4天内从地中海内救起了超过1万民难民和偷渡者，另有54人在该片海域内不幸丧生。

随着夏天的临近和南欧国家气温的整体上升，越来越多的难民和非法移民们开始选择通过北非乘船偷渡到意大利等国，并希望最终沿着此条道路进入欧洲内陆。仅仅在刚刚过去的27日一天里，突尼斯当局就宣布救获了126名来自撒哈拉以南非洲国家，试图从海路前往欧洲的偷渡者们。

此外，26日当天，作为管理目前北非主要偷渡出海口的利比亚官方就宣称，该国海军向在其海岸线内落水的1230多人提供了救助。在当天另有2200多名进入意大利海域的难民们，被附近的民用船只和军用巡逻船从水中打捞上岸。但与这些相对幸运的人群相比，意大利海警忙于提供救助的同时还发现了不下10具在海中漂流的移民尸体。

意大利和利比亚两国官方，25日又发现了44具因为所乘船只翻船而被淹死的偷渡者们的遗体。值得一提的是，因为7国集团峰会目前正在意大利南部的西西里岛召开，为了确保活动的安全，意大利政府禁止所有船只在本周内停靠附近港口。

但是，这一决定也致使很多由民间机构发起在当地的救助船只的救助活动变得越发困难，原本依靠意大利最南端西西里岛较短的救助往返，目前最多却要多耗出一天的救援时间。对于那些落海的人们来说，这恰恰意味着他们的生命正在受到附加的人为威胁。