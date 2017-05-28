今年4月泰国出口总值大幅增长 但仍低于市场预期

泰国中华网综合报道 2017年4月泰国出口总值仍继续大幅增长，源于基年（上年的比较基数）和价格因素所致。出口总值为168.643亿美元，年同比增长8.5%（低于市场预期的年同比增长11.5%）。扣除与原油相关的产品（橡胶、橡胶制品、化学品、塑料粒和成品油）出口值后，当月泰国出口总值年同比增长率为4.9%。

2017年4月农产品出口连续第六个月增长，除橡胶外，大米也恢复良好增长，部分原因来自商业部的支持措施，包括努力推动以政府与政府形式完成未了的大米销售以及支持计划向非洲地区出口大米的民间部门，该举措协助推动对非洲市场的大米出口年同比增长48.3%。此外，食糖的出口也恢复增长，年同比增长42.8%，部分原因来自印度尼西亚增加对食糖的进口，年同比增长高达79.5%。然而，开泰研究中心认为，食糖出口趋势存在不稳定性，因为还要考虑到印度尼西亚政府为保护国内食糖生产者而推出的食糖进口政策。

泰国对中国市场的出口随中国经济状况而放缓，2017年4月的增长率为年同比20.2%，比前三个月每月平均不低于30%的增长率有所放缓，与当月中国工业生产总值年同比放缓至6.5%相符。然而，开泰研究中心认为今年剩余的8个月内泰国对中国的出口将逐步放缓，预计2017年全年泰国对中国的出口年同比增长率区间为5.5-8.5%，源于大宗商品价格的推动力逐步放缓，以及自中美两国领导会晤后中国生产商对美国贸易壁垒政策的担忧开始缓解，使中国生产商不必像以前般加快生产。

2017年4月泰国对欧盟市场（28国）的出口虽然又出现萎缩，不过预计仅是因复活节延后等暂时因素所致（今年的复活节在4月而去年则在3月），导致4月的工作日比前几个月减少。展望未来，开泰研究中心认为泰国对欧盟市场的出口将能够恢复正增长，促使2017年全年的年同比增长率不低于3.0%。

分析2017年4月泰国产品出口数据后发现，泰国多项重要潜力产品出口有所放缓，不论是食品、电子产品、电路还是电器，因此仍需继续跟踪未来1-2个月泰国出口趋势。然而，如果泰国上述潜力产品能够维持增长势头和增加出口量，将促使2017年泰国产品出口总值增幅有望高于预测的年同比2.0%增长率。