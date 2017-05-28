美国派第3艘航母赴西太平洋应对朝鲜 日媒：十分罕见

[摘要]报道称，目前在西太平洋海域已有美军航母“卡尔·文森”号，“里根”号正前往该海域，若再加上“尼米兹”号，届时将出现同时有3艘美军航母在西太平洋海域的情况，十分罕见。

资料图:这是2012年7月18日，在美国夏威夷瓦胡岛以北海域，参加“环太平洋”军演的一艘澳大利亚海军舰只（前）和美国海军“尼米兹”号航母一同航行的资料照片。新华社/路透

参考消息网5月28日报道台媒援引日本《朝日新闻》27日报道称，据美军相关人士透露，美国海军航母“尼米兹”号，可能将被派赴西太平洋海域。

据台湾“中央社”5月27日报道，韩联社此前曾称，美国航空母舰“尼米兹”号打击群将于下周抵达朝鲜海域。然而，“尼米兹”号官员指出，这是错误报道，打击群目前在南加州海域演练。不过，今天又传出“尼米兹”号可能将被派赴西太平洋。

报道称，目前在西太平洋海域已有美军航母“卡尔·文森”号，“里根”号正前往该海域，若再加上“尼米兹”号，届时将出现同时有3艘美军航母在西太平洋海域的情况，十分罕见。

日本《朝日新闻》称，关于朝鲜不断研发洲际弹道导弹（ICBM），美国认为朝鲜最后有可能成功研发出威胁美国本土的导弹技术。美军为因应朝鲜发射洲际弹道导弹的威胁与日俱增，也必须提高警戒全力防堵。