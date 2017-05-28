去年因汇率产生的亏损高达575亿

泰国中华日报5月28日报道 泰国央行释出的2016年营收报告显示，央行去年资产和负债双双出现增加，尽管总资产同比增至4.21万亿泰铢，但因汇率波动而发生的损失却达到了574.37亿泰铢。

泰国央行27日释出的2016年央行营收报告数据显示，截止2016年底央行总资产额同比上升，至4.21万亿泰铢。与此同时，包括负债在内的总资产额也出行了增加，升至4.96万亿泰铢。报告指出，负债增加主要来自3方面，汇率波动、发行债券以及操作性损失。

报告还指出，负债增加的部分也让截止2016年底的央行资本负债额从2015年的6062.29亿泰铢升至了2016年7457.63亿泰铢。另外就是经营操作产生的亏损达到了808.07亿泰铢，截止2016年底央行合计收入为781.63亿泰铢，而支出额则高达1589.70亿泰铢。但相比2015年底的891.36亿泰铢经营性操作损失略有下降。

央行资产亏损的另一个来源就是汇率波动。稳定汇率让央行产生了大约574.37亿泰铢亏损。此外还有部分亏损来自发行央行债券确保国内资金流动性，其中截止2016年底央行需要支付的利息约为822.73亿泰铢，而拨备金投资利息所得约为532.16亿泰铢。

最后央行报告也指出，去年亏损的808.07亿泰铢为净亏损额，而未经处理后的亏损可能达到了1395.33亿泰铢。总之，央行去年亏损主要来自汇率波动以及稳定货币供给而发行的债券等。