报告指出：泰国农业正面临结构性失衡问题

泰国中华日报5月28日报道 官方发布的2017年泰国社会白皮书显示，泰国农业正面临结构性失衡问题，失衡主要来自从业人口和农业耕地双双减少。据悉，泰国农业人口在过去的4年中减少了130万，而耕地面积则减少了180万莱。

泰国国家经济和社会发展委员会秘书长巴拉湄提释出的2017年泰国社会白皮书报告显示，泰国农业正面临结构性失衡风险的影响。主要表现在农业人口大幅下滑以及农业耕地面积大量减少。

政府释出的1季度失业报告中失业人口主要来自农业，可以说农业人口大幅减少始于2014年的干旱，迫使大批农业人口流向了制造业和服务业等其他行业。一方面是从事农业收入所得较低，另一方面则是相比其他行业更辛苦。

报告指出，过去的4年中泰国农业人口总量从2013年的1306万，降到了去年的1176万，减少了近130万。其中年龄在30-49岁的农业人口减少了大约990000人。主要发生在干旱期间，他们中的大部分转入了非农业领域。另外年龄在15-29岁之间的替代农业人口也减少了近300000。

农业人口减少也反映在了农业耕地数量的减少上，10年间全国农业耕地总量从2003年的151,000,000莱降至了2013年的149,200,000莱，减少了大约1800000莱，年减幅0.16%。因此必须加快生产力提高的速度。

鉴于上述情况，政府正结合泰国4.0发展需要研究未来各行各业的用工需求并进行针对性的开发和培训。比如提高农业生产力，为其他工业产业发展储备人才。