诺贝尔化学奖得主：到下个世纪，人类平均多活30岁

诺奖化学奖得主阿龙·切哈诺沃在浙大演讲，一语惊四座。

5月27日，浙江大学的“海外名师大讲堂”暨120周年校庆求是学术论坛，请来了2004年诺贝尔化学奖得主——阿龙·切哈诺沃。这位发现人体内蛋白质降解过程奥秘而获诺奖的科学家，今年正好70岁。这13年来，他依然每天在实验室工作，不停地发论文，还满世界飞来飞去讲课和出席各类学术会议，精力充沛。

他来中国超百次，他对中国很了解，熟悉到“我知道你们的父母会经常谈论别人家的孩子有多优秀”。

这次演讲，出现频率最高的词大概是：yourself（你自己），individual（个人，个性的）。听上去很“鸡汤”——无论如何，你得按照你自己的兴趣规划人生。

然而，这碗“鸡汤”的背景很科幻——因为老爷子说，下个世纪人能比现在还要长寿30岁。未来的医疗，完全按照个体基因开药方，不做自己，活那么久又有什么意义？

下个世纪，人类平均多活三十岁

阿龙了解许多地道的中国特色，比如，父母爱替孩子做决定。

“按照很多中国家长的规划，当你完成学业踏上社会后，就得赶快成家，最好会赚钱。然而，就算你赚了一个一百万，两个，三个……然后呢？也许你离婚了。再过不了几年，你差不多就挂了。”

“目前，中国女性平均寿命85岁左右，男性在81岁左右。日本人更高些。”阿龙说，而在20世纪初叶，人类的平均寿命在50岁上下。4000年前，人类平均寿命只有35岁左右。

4000年的时间里，人类平均寿命只增长了15岁。而在过去的一百年中，由于科技与教育的飞速发展，让人的寿命增长了整整30年。阿龙认为，下个世纪，人类平均寿命完全有可能再增长30岁。

“寿命的增长，是有代价的。目前人类遇到前所未有的疾病挑战，如癌症、阿尔茨海默病……”事实是，目前，90%以上的病人年龄在50岁以上。人们一生中80%的健康花费，产生于生命阶段的最后3~4年。

然而，没有人希望又老又病地多活30年。

个性化治病，对“基因”下药

“疾病多是因蛋白质的降解和老化所导致。”阿龙获得诺奖的成果，就是研究人类细胞中蛋白质降解的过程。

他和另外两位科学家——阿夫拉姆·赫什科和欧文·罗斯一起，发现了一种被称为泛素的多肽，在蛋白质降解过程中扮演着重要角色。这种多肽由76个氨基酸组成，就像标签一样。人体内被贴上标签的蛋白质，会被运送到细胞内的“垃圾处理厂”，在那里被降解。

基于基础研究，阿龙认为，医学正在经历一场个性化、定制化的变革，可能会让人类有质量地长命百岁。

“我们可以在DNA水平检测到疾病，进而根据不同的DNA序列，个性化治疗疾病。”阿龙说，“现在看似同样的疾病，同样的治疗，结果却是完全不同，因为我们个体不同，年龄、性别、体重、饮食结构都不同，更不用说基因遗传是不同的。比如，同样是乳腺癌，尽管表现出的症状一样，但身体内部DNA出的问题可能不一样。”

也就是说，把对症下药变成对“基因”下药。

还有一种情况则更加勇敢。阿龙的讲解PPT上出现安吉丽娜·朱莉的照片。

“她做了基因测试，有患乳腺癌的高风险，所以选择切除乳腺；同样因为基因缺陷，她之后又摘除了卵巢。”阿龙说，发现基因缺陷而采取预防措施，相当于提前进行个人化定制的治疗。

阿龙把这看做是未来的第三次药物革命：一种药品能够治疗所有人同种疾病的时代将终结。

本报记者 章咪佳通讯员 周炜/文通讯员 周立超/摄