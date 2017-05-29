朝鲜今晨试射1枚不明飞行物 2天前试射地对空导弹

[摘要]若朝鲜试射的是弹道导弹，这是朝鲜自本月21日在平安北道龟城一带发射“北极星2”型中程弹道导弹以来仅隔8天再次发射弹道导弹。

海外网5月29日电 据韩联社29日消息，韩国联合参谋本部29日发布消息称，朝鲜当天凌晨在江原道元山一带试射一枚不明飞行物。

联参方面表示，知情后立刻向总统文在寅汇报，文在寅指示于上午7时30分召开国家安全保障会议常任委员会会议。

若朝鲜试射的是弹道导弹，这是朝鲜自本月21日在平安北道龟城一带发射“北极星2”型中程弹道导弹以来仅隔8天再次发射弹道导弹。朝鲜27日还试射“KN-06”地对空导弹。

朝鲜2016年以来试射导弹回顾

2016年2月7日，据朝中社报道，朝鲜当天在平安北道铁山郡的西海卫星发射场发射运载火箭“光明星”号，成功将地球观测卫星“光明星4号”送入轨道。

2016年3月22日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前再次指导军队试射新型大口径多管火箭炮。报道未说明发射的时间及地点。

2016年3月24日，据朝中社报道，朝鲜近日成功进行大推力固体火箭发动机地上点火试验和多级火箭箭体分离试验。朝鲜最高领导人金正恩对试验进行了指导。报道并未说明试验举行的时间及地点。

2016年4月2日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前指导了新型防空火箭试射。报道说，防空火箭准确击中空中目标，但未说明试射的时间和地点。

2016年4月24日，据朝中社报道，朝鲜日前再次成功发射潜射导弹，朝鲜最高领导人金正恩指导了发射活动。报道没有提及发射时间和地点。

2016年7月19日，韩联社消息，朝鲜当天凌晨5时45分至6时40分许在黄海北道黄州地区向半岛东部海域发射3枚弹道导弹。

2016年7月20日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前指导朝鲜人民军进行弹道火箭发射训练。报道未提及训练的时间和地点。

2016年8月3日，韩联社援引韩国军队联合参谋本部的消息说，朝鲜当天向朝鲜半岛东部海域发射1枚弹道导弹。之后联合参谋本部更正称，朝鲜实际发射了2枚导弹，其中1枚在发射后不久爆炸。

2016年8月24日，韩军联合参谋本部称，朝鲜当天清晨向朝鲜半岛东部海域发射一枚潜射弹道导弹。朝中社次日报道称，朝鲜进行潜射导弹发射试验，发射试验获得成功。报道没有提及发射时间和地点。

2016年9月5日，韩国军队联合参谋本部称，朝鲜当天中午向朝鲜半岛东部海域发射了3枚弹道导弹。朝中社6日报道称，朝鲜人民军进行了弹道火箭发射训练。报道没有提及发射时间和地点。

2016年10月，韩国军队联合参谋本部称，朝鲜先后在当月15日和20日发射疑似“舞水端”中程弹道导弹。朝鲜方面未对这两次报道作出回应。

2017年2月12日，朝鲜成功试射一枚地对地中远程战略弹道导弹。

2017年3月6日，朝鲜在平安北道东仓里一带向朝鲜半岛东部海域发射多枚导弹，落入日本海。

2017年3月22日，朝鲜从东部元山附近发射了数枚导弹，以失败告终。导弹的类型不清楚。

2017年4月5日，朝鲜从朝鲜半岛东海岸新浦市附近发射一枚“飞毛腿”导弹，以失败告终。

2017年4月29日，朝鲜在平安南道北昌一带向北试射了疑似一枚弹道导弹，但发射升空数秒内发生爆炸。

2017年5月14日，韩联社报道称，朝鲜14日清晨5时左右又进行了一次试射。报道称，作为朝鲜今年来的第七次试射，该次导弹飞行约700公里，从飞行距离相当长这一点来看，试射可能获得成功。

2017年5月21日，朝鲜当天下午4时59分许在平安南道北仓一带朝向半岛东部海域试射1枚弹道导弹，飞行距离约为500公里。日本共同社称，日本官房长官菅义伟表示导弹落入了日本海，未落入日本专属经济区内。