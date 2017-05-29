中央音乐学院钢琴音乐节开幕“纪念贝多芬逝世190周年”

中新网北京5月29日电 (记者 应妮)以“纪念贝多芬逝世190周年”为主题的第二届中央音乐学院钢琴音乐节28日晚在中央音乐学院歌剧音乐厅开幕。

当晚的开幕式协奏曲音乐会曲目包括贝多芬第一钢琴协奏曲、第二钢琴协奏曲和第五钢琴协奏曲。音乐节出品人、中央音乐学院院长、著名指挥家俞峰宣布音乐节开幕，并执棒中央音乐学院交响乐团携手钢琴家潘淳、盛原、杜泰航为观众奉献了三首贝多芬钢琴协奏曲作品。中央音乐学院钢琴系主任吴迎担任音乐节艺术总监并主持开幕音乐会。

俞峰表示：“中国是钢琴大国，有那么多的琴童向往中央音乐学院，那么多的家长在推动这件事，还有那么多的人喜欢音乐学习钢琴。中国出了很多人才，包括郎朗、李云迪、王羽佳等优秀的钢琴家。学校现在有条件，有新成立的交响团，办钢琴音乐节除了音乐会，还邀请了国际上著名的钢琴家和教授，有学术上的交流讲座和大师班的活动。钢琴系策划这样的活动，学校很支持，开幕式和闭幕式我都会亲自指挥。”

中央音乐学院钢琴音乐节于2015年由中央音乐学院创办，音乐节始终坚持学术高标准，扎根历史、放眼未来、展示国内外钢琴教学与表演艺术的新思想和新成果，探索钢琴专业教学的新发展打造国际化专业交流平台。

本届钢琴音乐节以纪念贝多芬逝世190周年为主题，于5月28日至6月2日在中央音乐学院举行。音乐节邀请到国际著名钢琴家蒂娜·约菲、踏板钢琴演奏家罗伯特·普罗塞达、贝多芬专家威廉·金德曼以及早期钢琴演奏家维薇安娜·索弗罗尼茨基、钢琴教育家但昭义、小提琴演奏家吕思清、大提琴演奏家秦立巍、钢琴系明星教授杜泰航、盛原、潘淳、韦丹文、邹翔、陈韵劫及钢琴学会2016“华夏琴英”杨姗姗、王鲁、刘云天、沈璐、周韵清等助阵音乐节。

本届音乐节6天时间里将上演多场风格各异、形式多样的音乐会，并举办一系列大师班及讲座。